Công an làm việc với 2 trường hợp bình luận nội dung xấu độc trên Facebook

Hai công dân tại xã Huồi Tụ (Nghệ An) bị nhắc nhở sau khi bình luận liên quan bài viết chứa nội dung xấu độc trên Facebook và đã cam kết không tái phạm.

Ngày 18/5, Công an xã Huồi Tụ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và làm việc với 2 công dân có hành vi bình luận liên quan đến bài viết chứa nội dung bị xác định là xấu độc, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình an ninh mạng, ngày 12/5/2026, lực lượng chức năng đã mời làm việc đối với V.B.C. (SN 1987, trú Bản Trung Tâm) và V.B.D. (SN 1984, trú Bản Huồi Mũ).

Hai trường hợp này được xác định đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận liên quan đến bài viết trên trang mạng xã hội do Lê Trung Khoa quản lý, điều hành.

Tại buổi làm việc, cả hai thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết do hạn chế trong nhận thức pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng xã hội nên chưa nhận diện được các nội dung sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng. Hai công dân khẳng định không có mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định các tài khoản Facebook cá nhân không đăng tải, chia sẻ nội dung phản động hoặc liên quan các tổ chức chống đối.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở và giải thích quy định pháp luật, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận liên quan, chặn theo dõi các trang có nội dung xấu độc và cam kết không tái phạm.

Thông qua vụ việc, Công an xã Huồi Tụ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tránh tương tác với các tài khoản, trang đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.