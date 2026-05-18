Công an làm việc với 2 trường hợp bình luận nội dung xấu độc trên Facebook

Hai công dân tại xã Huồi Tụ (Nghệ An) bị nhắc nhở sau khi bình luận liên quan bài viết chứa nội dung xấu độc trên Facebook và đã cam kết không tái phạm.

Thanh Hà

Ngày 18/5, Công an xã Huồi Tụ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và làm việc với 2 công dân có hành vi bình luận liên quan đến bài viết chứa nội dung bị xác định là xấu độc, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình an ninh mạng, ngày 12/5/2026, lực lượng chức năng đã mời làm việc đối với V.B.C. (SN 1987, trú Bản Trung Tâm) và V.B.D. (SN 1984, trú Bản Huồi Mũ).

Hai trường hợp này được xác định đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận liên quan đến bài viết trên trang mạng xã hội do Lê Trung Khoa quản lý, điều hành.

Tại buổi làm việc, cả hai thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết do hạn chế trong nhận thức pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng xã hội nên chưa nhận diện được các nội dung sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng. Hai công dân khẳng định không có mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.

Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định các tài khoản Facebook cá nhân không đăng tải, chia sẻ nội dung phản động hoặc liên quan các tổ chức chống đối.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở và giải thích quy định pháp luật, cả hai đã tự nguyện gỡ bỏ các bình luận liên quan, chặn theo dõi các trang có nội dung xấu độc và cam kết không tái phạm.

Thông qua vụ việc, Công an xã Huồi Tụ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tránh tương tác với các tài khoản, trang đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng chức năng, ông L.H.L. (Hà Tĩnh) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 15/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.H.L. (trú xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, trưa 12/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Xã hội

Triệt phá đường dây thuốc giả gia truyền 4 đời trên mạng xã hội

Các đối tượng thuê người đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản, quay video khám chữa bệnh, quảng cáo có bài thuốc gia truyền 4 đời điều trị các bệnh ngoài da.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Hưng Yên vừa đấu tranh, triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng.

777765.jpg
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng
Xã hội

Bộ Công an đề xuất về định danh chủ quản hội, nhóm mạng xã hội

Bộ Công an đề xuất nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải định danh chủ hội, nhóm, nhằm quy trách nhiệm và chủ động ngăn chặn việc lợi dụng để phạm tội.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một trong những nội dung đáng chú ý là đưa ra các quy định nhằm quản lý hội, nhóm trên không gian mạng.

8.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội xử lý đối tượng sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh của Thủ đô.
