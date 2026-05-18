Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ 3 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ

Ngày 18/5 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 1 (Đội cơ động), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã ra quân, tiến hành khám 3 kho hàng phát hiện 795 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike và 1.186 chiếc vòng bi giả mạo các nhãn hiệu Koyo, NSK và SKF.

Cụ thể, ngày 12/5/2026; Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành khám kho hàng trên tại địa chỉ: số 28, Trần Khát Trân, khu 5, phường Móng Cái 2, khám kho hàng của ông T.V.T (sinh năm 2000, nơi thường trú: Thôn 3, xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh), phát hiện 1.180 chiếc vòng bi giả mạo các nhãn hiệu Koyo, NSK và SKF; (2); tại địa chỉ tầng 4, chợ Trung tâm, phường Móng Cái 1, khám Ki ốt số 8083 do bà L.X (quốc tịch Trung Quốc) làm chủ, phát hiện 420 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike. Cả hai chủ hàng đều khai nhận mua toàn bộ số hàng hóa trên trôi nổi trên thị trường, tập kết tại kho hàng để bán kiếm lời và không xuất trình được có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hóa.

Đội QLTT số 1 khám kho hàng tại Chợ Trung tâm, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh DMS

Tiếp theo đó, ngày 13/5/2026 tiến hành khám kho hàng tại Khu Trần Nhân Tông, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh của bà Đ.T.D (sinh năm 1989, nơi thường trú: Khu Hồng Hà, Phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh); phát hiện 375 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike. Bà D.T.D khai nhận mua số hàng hóa trên trôi nổi trên thị trường tập kết tại kho hàng chờ vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đội QLTT số 1 khám kho hàng tại Khu 5, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh DMS

Đội QLTT số 1 đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, xâm phạm nhãn hiệu là tình trạng diễn ra phổ biến và ngày càng tinh vi: Từ việc sao chép logo, tên thương hiệu, đến sản xuất – buôn bán hàng hóa giả mạo, hoặc lợi dụng uy tín nhãn hiệu nổi tiếng để trục lợi.

Không ít doanh nghiệp chỉ phát hiện thương hiệu của mình bị xâm phạm khi: khách hàng phản ánh mua phải hàng giả; Doanh thu sụt giảm bất thường; Uy tín thương hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Nếu không xử lý kịp thời và đúng cách, hành vi xâm phạm nhãn hiệu không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn làm mất quyền kiểm soát thương hiệu trên thị trường.

Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định: Hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này bao gồm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, hàng hóa sao chép lậu quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu là hàng hóa, bao bì của hàng hóa có gắn nhãn hiệu hoặc dấu hiệu hoặc tem, nhãn có chứa các dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

