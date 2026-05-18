Phú Thọ: 5 học sinh đuối nước thương tâm

Đến khoảng 17h, lực lượng chức năng đã đưa được cả 5 thi thể các em học sinh đuối nước ở sông Lô lên bờ.

Mạnh Hưng

Chiều 18/5, lãnh đạo UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc 5 học sinh đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc tập trung rất đông người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một nhóm học sinh (cấp 2), trú tại xã Sông Lô ra khu vực sông Lô (đoạn sông gần khu vực đình Yên Lập) để tắm. Lúc này, một em học sinh bất ngờ bị đuối nước, thấy vậy các bạn đi cùng đã lao ra ứng cứu và đều bị nước cuốn chìm.

Lực lượng chức năng căng dây bảo vệ hiện trường.

Một học sinh khác đứng gần bờ đã hô hoán người dân. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 17h, lực lượng chức năng đã đưa được cả 5 thi thể các em lên bờ, gồm:N.T.L. (SN 2013), B.X.N. (SN 2012), N.M.Q. (SN 2012), N.C.T. (SN 2012) và N.V.T. (SN 2012).

Tại hiện trường, người dân tập trung rất đông để theo dõi sự việc.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Xử phạt người đàn ông xóa số điện thoại cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam

Do mâu thuẫn nghề nghiệp, L.V.H (Quảng Trị) đã dùng dụng cụ cạo sơn xóa các số điện thoại hotline cứu hộ, sửa chữa phương tiện trên bảng thông tin cứu hộ.

Ngày 18/5, thông tin từ Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý một trường hợp có hành vi phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Trước đó, Công an xã Quảng Ninh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung phản ánh về việc một số bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc Bắc - Nam bị xóa, làm mờ số điện thoại hotline cứu hộ, gây bức xúc dư luận.

Công an làm việc với 2 trường hợp bình luận nội dung xấu độc trên Facebook

Hai công dân tại xã Huồi Tụ (Nghệ An) bị nhắc nhở sau khi bình luận liên quan bài viết chứa nội dung xấu độc trên Facebook và đã cam kết không tái phạm.

Ngày 18/5, Công an xã Huồi Tụ (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và làm việc với 2 công dân có hành vi bình luận liên quan đến bài viết chứa nội dung bị xác định là xấu độc, chống phá Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình an ninh mạng, ngày 12/5/2026, lực lượng chức năng đã mời làm việc đối với V.B.C. (SN 1987, trú Bản Trung Tâm) và V.B.D. (SN 1984, trú Bản Huồi Mũ).

Cướp 8 cây thuốc lá lấy tiền mua ma túy, thanh niên sa lưới trong nhà nghỉ

Sau khi cướp giật 8 cây thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở xã Bắc Lý (Nghệ An), Ngân Văn Môn bỏ trốn rồi cùng nhóm bạn sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.

Ngày 18/5, thông tin từ Công an xã Bắc Lý (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản, đồng thời phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Mường Xén.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Công an xã Bắc Lý tiếp nhận trình báo của chị N.T.H. (SN 1979, trú bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý) về việc khoảng 11h ngày 7/5, một nam thanh niên lạ mặt xông vào cửa hàng tạp hóa của chị, cướp giật 8 cây thuốc lá Thăng Long trị giá hơn 1,1 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".

