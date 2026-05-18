Phú Thọ: 5 học sinh đuối nước thương tâm

Đến khoảng 17h, lực lượng chức năng đã đưa được cả 5 thi thể các em học sinh đuối nước ở sông Lô lên bờ.

Chiều 18/5, lãnh đạo UBND xã Sông Lô (tỉnh Phú Thọ) cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc 5 học sinh đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc tập trung rất đông người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày một nhóm học sinh (cấp 2), trú tại xã Sông Lô ra khu vực sông Lô (đoạn sông gần khu vực đình Yên Lập) để tắm. Lúc này, một em học sinh bất ngờ bị đuối nước, thấy vậy các bạn đi cùng đã lao ra ứng cứu và đều bị nước cuốn chìm.

Lực lượng chức năng căng dây bảo vệ hiện trường.

Một học sinh khác đứng gần bờ đã hô hoán người dân. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến khoảng 17h, lực lượng chức năng đã đưa được cả 5 thi thể các em lên bờ, gồm:N.T.L. (SN 2013), B.X.N. (SN 2012), N.M.Q. (SN 2012), N.C.T. (SN 2012) và N.V.T. (SN 2012).

Tại hiện trường, người dân tập trung rất đông để theo dõi sự việc.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

