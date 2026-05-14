Loài nấm đẹp như cổ tích khiến con người nôn mửa dữ dội

Với chiếc mũ đỏ nổi bật như bước ra từ cổ tích, loài nấm có tên khoa học Russula emetica lại ẩn chứa khả năng khiến người ăn phải vô cùng khó chịu.

T.B (tổng hợp)

Russula emetica, thường được gọi là nấm gây nôn (the sickener), là một loài nấm thuộc chi Russula nổi tiếng ở các khu rừng ôn đới châu Âu, Bắc Á và Bắc Mỹ. Thoạt nhìn, nó trông khá đẹp mắt: mũ nấm đỏ tươi bóng nhẹ, cuống trắng và phiến nấm trắng ngà, giống hệt hình ảnh những cây nấm trong truyện cổ tích. Chính vẻ ngoài hấp dẫn ấy từng khiến không ít người hái nhầm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên gọi “emetica” xuất phát từ tiếng Latin, liên quan tới việc gây nôn ói. Loài nấm này không phải loại cực độc chết người như nhiều nấm amanita nổi tiếng, nhưng ăn phải có thể gây đau bụng, buồn nôn và nôn dữ dội. Vị của nó cay gắt và khó chịu đến mức nhiều nhà nghiên cứu nấm mô tả chỉ cần chạm nhẹ đầu lưỡi cũng đủ cảm nhận cảm giác bỏng rát. Trong giới yêu thích nấm, Russula emetica thường được xem là ví dụ điển hình cho việc “nấm đẹp chưa chắc đã an toàn”.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một điều thú vị là chi Russula có rất nhiều loài với màu sắc rực rỡ, nhưng việc phân biệt chúng cực kỳ khó khăn. Có loài ăn được, có loài gây khó chịu tiêu hóa, và một số loài gần giống nhau tới mức ngay cả người có kinh nghiệm cũng phải quan sát rất kỹ. Russula emetica thường mọc ở nơi ẩm, gần rêu hoặc dưới các cây lá kim như thông và vân sam. Chúng tạo quan hệ cộng sinh với rễ cây trong đất, trao đổi khoáng chất để cùng tồn tại – một mạng lưới sinh thái âm thầm nhưng vô cùng quan trọng của rừng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Dù nổi tiếng là nấm gây khó chịu, một số cộng đồng ở Đông Âu từng có cách xử lý đặc biệt để giảm độc tính của Russula emetica bằng cách ngâm và luộc nhiều lần trước khi ăn. Tuy nhiên, ngày nay phần lớn chuyên gia đều khuyến cáo không nên thử nghiệm với các loài nấm hoang dã khó nhận biết, bởi nguy cơ nhầm lẫn với nấm độc nguy hiểm hơn là rất cao.

Điều hấp dẫn ở Russula emetica không chỉ nằm ở độc tính mà còn ở vai trò sinh học và vẻ đẹp của nó. Trong ánh sáng ẩm lạnh của rừng phương Bắc, những chiếc mũ đỏ tươi nổi bật giữa lớp lá mục tạo nên khung cảnh gần như huyền ảo. Chúng giống như lời nhắc rằng thiên nhiên thường thích kết hợp vẻ đẹp với sự cảnh báo theo cách rất tinh tế.

Ngày nay, Russula emetica tiếp tục là loài nấm quen thuộc với giới nghiên cứu nấm học và nhiếp ảnh thiên nhiên. Dù không phải “quái vật chết người” của thế giới nấm, nó vẫn là một minh chứng thú vị rằng trong tự nhiên, màu sắc bắt mắt đôi khi là dấu hiệu nên cẩn trọng hơn là tò mò.

#Nấm gây nôn và độc tố #Loài nấm cổ tích #Phân biệt nấm Russula #Vai trò sinh thái của nấm #Nguy cơ nhầm lẫn nấm độc #Vẻ đẹp tự nhiên của nấm

Kho tri thức

Kinh ngạc với nhóm sinh vật sống được trong nước sôi và axit cực mạnh

Ẩn mình trong suối axit, miệng phun thủy nhiệt và cả ruột động vật, cổ khuẩn là nhóm sinh vật nguyên sơ nhỏ bé có khả năng tồn tại phi thường.

Cổ khuẩn (Archaea) là một trong ba miền sự sống của sinh vật trên Trái Đất bên cạnh vi khuẩn và sinh vật nhân thực. Trong thời gian dài, con người từng nghĩ chúng chỉ là một dạng vi khuẩn đặc biệt. Thế nhưng, đến cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học phát hiện cổ khuẩn thực sự khác biệt sâu sắc về mặt di truyền và sinh hóa, đến mức phải xếp chúng vào một “nhánh sự sống” riêng biệt.

Điều khó tin về loài ếch tròn như quả bóng sống ở sa mạc cực kỳ khắc nghiệt

Với thân hình tròn vo, đôi mắt to ngơ ngác và tiếng kêu như món đồ chơi cao su, ếch mưa sa mạc là sinh vật từng khuấy đảo mạng Internet toàn cầu.

Ếch mưa sa mạc (Breviceps macrops) là một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ và "đáng yêu" nhất thế giới. Chúng sinh sống chủ yếu tại các dải cát ven biển ở Namibia và Nam Phi, nơi khí hậu khô cằn tưởng như hoàn toàn không phù hợp với loài ếch vốn cần độ ẩm cao. Thế nhưng, chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, loài sinh vật bé nhỏ này lại tiến hóa theo cách cực kỳ đặc biệt.

Biến đổi khí hậu khiến hàng chục nghìn loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang đẩy hàng chục nghìn loài thực vật đến bờ vực tuyệt chủng, đe dọa an ninh lương thực và hệ sinh thái.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Science, các nhà khoa học cho biết, từ 7 - 16% số loài thực vật trên thế giới có thể mất ít nhất 90% môi trường sống vào cuối thế kỷ này do nhiệt độ tăng và sự thay đổi về lượng mưa, tuyết. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng 35.000 - 50.000 loài thực vật có nguy cơ gần như tuyệt chủng nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục ở mức hiện nay.

Nhóm nghiên cứu do nhà sinh thái học Xiaoli Dong thuộc Đại học California Davis dẫn đầu đưa ra kết luận trên sau khi sử dụng hàng triệu mô phỏng máy tính để đánh giá tương lai của khoảng 18% số loài thực vật toàn cầu. Kết quả cho thấy tốc độ nóng lên của Trái đất là yếu tố chính thúc đẩy nguy cơ tuyệt chủng.

Bí mật thú vị trong Tinh vân Tc 1

Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) ghi lại hình ảnh trực tiếp của Tinh vân Tc 1, nơi các phân tử carbon tự sắp xếp thành một lớp vỏ hình cầu khổng lồ.