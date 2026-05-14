Loài nấm đẹp như cổ tích khiến con người nôn mửa dữ dội

Với chiếc mũ đỏ nổi bật như bước ra từ cổ tích, loài nấm có tên khoa học Russula emetica lại ẩn chứa khả năng khiến người ăn phải vô cùng khó chịu.

Russula emetica, thường được gọi là nấm gây nôn (the sickener), là một loài nấm thuộc chi Russula nổi tiếng ở các khu rừng ôn đới châu Âu, Bắc Á và Bắc Mỹ. Thoạt nhìn, nó trông khá đẹp mắt: mũ nấm đỏ tươi bóng nhẹ, cuống trắng và phiến nấm trắng ngà, giống hệt hình ảnh những cây nấm trong truyện cổ tích. Chính vẻ ngoài hấp dẫn ấy từng khiến không ít người hái nhầm.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên gọi “emetica” xuất phát từ tiếng Latin, liên quan tới việc gây nôn ói. Loài nấm này không phải loại cực độc chết người như nhiều nấm amanita nổi tiếng, nhưng ăn phải có thể gây đau bụng, buồn nôn và nôn dữ dội. Vị của nó cay gắt và khó chịu đến mức nhiều nhà nghiên cứu nấm mô tả chỉ cần chạm nhẹ đầu lưỡi cũng đủ cảm nhận cảm giác bỏng rát. Trong giới yêu thích nấm, Russula emetica thường được xem là ví dụ điển hình cho việc “nấm đẹp chưa chắc đã an toàn”.

Một điều thú vị là chi Russula có rất nhiều loài với màu sắc rực rỡ, nhưng việc phân biệt chúng cực kỳ khó khăn. Có loài ăn được, có loài gây khó chịu tiêu hóa, và một số loài gần giống nhau tới mức ngay cả người có kinh nghiệm cũng phải quan sát rất kỹ. Russula emetica thường mọc ở nơi ẩm, gần rêu hoặc dưới các cây lá kim như thông và vân sam. Chúng tạo quan hệ cộng sinh với rễ cây trong đất, trao đổi khoáng chất để cùng tồn tại – một mạng lưới sinh thái âm thầm nhưng vô cùng quan trọng của rừng.

Dù nổi tiếng là nấm gây khó chịu, một số cộng đồng ở Đông Âu từng có cách xử lý đặc biệt để giảm độc tính của Russula emetica bằng cách ngâm và luộc nhiều lần trước khi ăn. Tuy nhiên, ngày nay phần lớn chuyên gia đều khuyến cáo không nên thử nghiệm với các loài nấm hoang dã khó nhận biết, bởi nguy cơ nhầm lẫn với nấm độc nguy hiểm hơn là rất cao.

Điều hấp dẫn ở Russula emetica không chỉ nằm ở độc tính mà còn ở vai trò sinh học và vẻ đẹp của nó. Trong ánh sáng ẩm lạnh của rừng phương Bắc, những chiếc mũ đỏ tươi nổi bật giữa lớp lá mục tạo nên khung cảnh gần như huyền ảo. Chúng giống như lời nhắc rằng thiên nhiên thường thích kết hợp vẻ đẹp với sự cảnh báo theo cách rất tinh tế.

Ngày nay, Russula emetica tiếp tục là loài nấm quen thuộc với giới nghiên cứu nấm học và nhiếp ảnh thiên nhiên. Dù không phải “quái vật chết người” của thế giới nấm, nó vẫn là một minh chứng thú vị rằng trong tự nhiên, màu sắc bắt mắt đôi khi là dấu hiệu nên cẩn trọng hơn là tò mò.