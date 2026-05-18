Thời tiết ngày 18/5: Mưa lớn gia tăng ở Bắc Bộ, thời tiết nguy hiểm trên biển

Nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa rất to. Trên biển, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao, đe dọa an toàn tàu thuyền.

Trong ngày, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20–40 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại cao nguyên Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, mưa dông tiếp diễn với lượng mưa 15–30 mm, có nơi trên 80 mm, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30 mm, cục bộ trên 70 mm, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Hiện khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Tây của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 18/5, các khu vực vịnh Bắc Bộ, phía Tây Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2 m.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh các hiện tượng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Riêng vùng ven biển 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.