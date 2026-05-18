Robot Trung Quốc giống người đến mức gây ám ảnh

Startup Aheadform của Trung Quốc vừa tạo ra khuôn mặt robot siêu thực giống người đến mức gây rùng mình, khiến phim “Ex Machina” như bước ra đời thật.

Thiên Trang (TH)
Robot hình người đang trở thành cuộc đua công nghệ nóng nhất thế giới, nhưng thay vì tập trung vào chân tay hay khả năng di chuyển như Tesla hay Boston Dynamics, startup Aheadform lại chọn một hướng đi khác khi dồn toàn lực vào việc tạo ra khuôn mặt robot chân thực như con người để phá vỡ “thung lũng kỳ lạ” khiến nhiều người sợ hãi robot suốt hàng chục năm qua.
Nguyên mẫu robot mang tên Origin F1 đang gây sốt mạng xã hội bởi lớp da silicon siêu thực cùng khả năng biểu cảm cực kỳ tinh vi, đến mức nhiều người cho rằng nó giống bước ra từ bộ phim Ex Machina nổi tiếng về AI và robot có ý thức.
Điểm đáng sợ nhất của Origin F1 nằm ở hệ thống 25 động cơ vi mô ẩn dưới lớp da nhân tạo, cho phép robot điều khiển từng chuyển động nhỏ trên khuôn mặt như nhíu mày, cười nhẹ hay thay đổi ánh mắt theo thời gian thực để tạo cảm giác giao tiếp tự nhiên với con người.
Không giống các robot truyền thống thường gắn camera ở trán hoặc ngực, Aheadform đặt camera RGB ngay bên trong đồng tử robot, giúp cỗ máy thực sự “nhìn” thế giới thông qua đôi mắt của chính nó, tạo ra hiệu ứng giao tiếp bằng mắt chân thật hơn rất nhiều so với các robot humanoid hiện nay.
Theo Aheadform, robot còn có khả năng tự học biểu cảm bằng cách quan sát chính mình qua gương, tương tự cách trẻ sơ sinh nhận thức khuôn mặt, đồng thời hệ thống AI có thể dự đoán nụ cười của người đối diện trước khoảng 839 mili giây để đồng bộ biểu cảm gần như hoàn hảo.
Công nghệ này được xem là bước tiến lớn trong việc giải quyết hiện tượng “Uncanny Valley” - trạng thái tâm lý khiến con người cảm thấy sợ hãi khi robot có ngoại hình gần giống người nhưng chưa đủ tự nhiên, điều từng khiến nhiều công ty công nghệ phải chọn phong cách robot hoạt hình thay vì siêu thực.
Để phát triển dự án táo bạo này, Aheadform đã huy động tới 28,5 triệu USD với tham vọng “mang cho AI một cái đầu”, mở ra tương lai nơi các nhân vật game, phim ảnh hay hoạt hình có thể tồn tại ngoài đời thực dưới dạng robot tương tác có cảm xúc và biểu cảm chân thật.
Dù Origin F1 vẫn chưa đạt độ hoàn hảo tuyệt đối do khuôn mặt con người có tới 43 nhóm cơ biểu cảm cực kỳ phức tạp, sản phẩm của Aheadform vẫn được xem là dấu mốc quan trọng cho ngành robot humanoid, đồng thời cho thấy cuộc đua AI toàn cầu đang chuyển từ chatbot sang những cỗ máy biết giao tiếp và tạo cảm xúc như con người thật.
