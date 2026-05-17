Long trọng khai hội đền Cao An Phụ năm 2026

Lễ khai hội đền Cao An Phụ năm 2026, tưởng niệm 775 năm ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu (1251-2026) long trọng được tổ chức sáng 17/5.

Sáng ngày 17/5 (ngày 1/4 Âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ, Ban Quản lý Di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cùng UBND phường Phạm Sư Mạnh long trọng tổ chức Lễ khai hội đền Cao An Phụ năm 2026, tưởng niệm 775 năm ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu (1251-2026).

Các đại biểu dự khai hội.

Dự khai hội có bà Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Phạm Sư Mạnh gióng trống khai hội.

Lễ hội đền Cao An Phụ năm 2026, tưởng niệm 775 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các bậc tiền nhân có công lao trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường, lòng tự hào dân tộc và giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn với thế hệ hôm nay.

Lễ tưởng niệm diễn ra với các nghi thức truyền thống: diễn văn cung tuyên thân thế sự nghiệp của An Sinh Vương Trần Liễu; gióng trống, thỉnh chiêng; tuyên đọc văn tế; lễ rước bộ; dâng hương tưởng niệm An Sinh Vương Trần Liễu.

Tuyên đọc Văn tế nêu bật công lao to lớn của An Sinh Vương Trần Liễu với dân tộc.

An Sinh Vương Trần Liễu sinh năm 1211, là con trưởng của Thượng hoàng Trần Thừa, anh ruột của Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông (1218 – 1277), vị vua đầu tiên của Triều Trần. Ông được vua Lý Huệ Tông gả công chúa Thuận Thiên, phong là Phò mã Đô úy, lại cấp đất A Sào, là phần đất hai xã An Đông và An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình trước, nay là tỉnh Hưng Yên để làm thực ấp. Năm 1237, triều đình cắt đất các xã An Phụ, An Dưỡng, An Sinh, An Hưng, An Bang (nay thuộc thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh) ban cho ông làm thực ấp và phong tước An Sinh Vương. Ông giúp vua trấn thủ vùng Đông Bắc, xây dựng, kiến thiết vùng biển Hải Đông thành nơi giàu có, mạnh về kinh tế, quốc phòng.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm

An Sinh Vương Trần Liễu là thân sinh Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 – 1300). Ông đã dành tâm huyết nuôi dạy con khôn lớn, tìm thầy giỏi rèn luyện con trai trở thành một người trung hiếu, văn võ toàn tài, thống lĩnh quân dân Đại Việt đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông trong cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba. Năm Tân Hợi, mùa hạ, tháng 4, niên hiệu Nguyên Phong thứ nhất (1251), An Sinh Vương tạ thế tại phủ đệ An Phụ. Vua Trần Thái Tông truy phong tước Khâm Minh Đại vương, sắc chỉ cho Nhân dân lập đền thờ trên núi An Phụ.

Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham gia lễ rước bộ.

Ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu trở thành ngày hội truyền thống của địa phương, được tổ chức từ ngày 26/3-1/4 âm lịch hằng năm. Tưởng niệm ngày mất của An Sinh vương trở thành nguồn gốc của lễ hội truyền thống đền Cao An Phụ từ nhiều thế kỷ qua. Lễ hội phản ánh lịch sử đấu tranh, phát triển của mảnh đất và con người vùng đất Kinh Môn xưa với nhiều nghi lễ, diễn xướng và trò chơi dân gian mang tính đặc trưng của cư dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, trải qua bao thế hệ được tích hợp, lưu truyền và gìn giữ đến ngày nay. Năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh Lễ hội đền Cao An Phụ là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hơn 7 thế kỷ, trải qua biết bao binh lửa và thời gian cụm di tích đền Cao An Phụ, chùa Tường Vân đã được trùng tu nhiều lần, trở thành chốn đại danh sơn linh thiêng, kỳ vĩ. Thời Lê, niên hiệu Hoằng Định (1600-1619), triều đình ban quốc khố tu sửa đền Cao và chùa Tường Vân.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nư­ớc, chính quyền các cấp, sự ủng hộ tích cực của nhân dân và du khách thập phương, khu di tích được tu bổ ngày càng khang trang, trở thành một khu di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của đất nước. Nơi đây, mỗi năm có hàng chục vạn lượt khách thập phương về thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc Thánh nhân.

