Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cướp 8 cây thuốc lá lấy tiền mua ma túy, thanh niên sa lưới trong nhà nghỉ

Sau khi cướp giật 8 cây thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở xã Bắc Lý (Nghệ An), Ngân Văn Môn bỏ trốn rồi cùng nhóm bạn sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.

Thanh Hà

Ngày 18/5, thông tin từ Công an xã Bắc Lý (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản, đồng thời phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Mường Xén.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Công an xã Bắc Lý tiếp nhận trình báo của chị N.T.H. (SN 1979, trú bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý) về việc khoảng 11h ngày 7/5, một nam thanh niên lạ mặt xông vào cửa hàng tạp hóa của chị, cướp giật 8 cây thuốc lá Thăng Long trị giá hơn 1,1 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thời tiết mưa lớn, nhiều khu vực sạt lở gây khó khăn cho công tác truy xét, lực lượng Công an xã Bắc Lý đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn.

images2097935-gen-h-bat-3-doi-tuong-ma-tuy.jpg
Ba đối tượng Ngân Văn Môn, Lương Văn Dậu và Kha Văn Nội tại Cơ quan Công an.

Qua xác minh, công an xác định nghi phạm là Ngân Văn Môn (SN 1999, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, Nghệ An). Sau khi gây án, Môn rời khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Công an xã Bắc Lý phát hiện Ngân Văn Môn đang có mặt tại một nhà nghỉ ở xã Mường Xén và có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều đối tượng khác.

Phối hợp với Công an xã Mường Xén kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngân Văn Môn cùng Lương Văn Dậu và Kha Văn Nội (đều SN 1993, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 4 viên ma túy tổng hợp và 0,45 gam heroin.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Ngân Văn Môn khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên đã thực hiện vụ cướp giật thuốc lá tại cửa hàng tạp hóa, sau đó đem bán lấy tiền mua ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đỏ - đen mang BKS 37K1-156.76 là phương tiện đối tượng sử dụng khi gây án, đồng thời thu hồi đầy đủ 8 cây thuốc lá bị cướp.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

"Giăng bẫy" bắt nóng đối tượng trộm xe mô tô.
#thuốc lá #ma túy #Công an #nhà nghỉ #Nghệ An

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh báo “nấm thần” – loại ma túy gây ảo giác nguy hiểm

Công an Đà Nẵng cảnh báo, “nấm thần” chứa hoạt chất psilocybin, gây ảo giác mạnh tác động hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi cảm giác, nhận thức, hành vi.

Ngày 15/5, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng, qua đó phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm đang len lỏi vào giới trẻ, đáng chú ý có “nấm thần” – loại chất gây ảo giác mạnh được ngụy trang dưới vỏ bọc tưởng chừng vô hại.

7777.png
Hình ảnh “nấm thần” – loại chất gây ảo giác mạnh được ngụy trang dưới vỏ bọc tưởng chừng vô hại.
Xem chi tiết

Xã hội

Lý do ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy chưa bị xử lý hình sự?

Theo quy định, nếu không đủ căn cứ khởi tố, ca sĩ Miu Lê sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý tại địa phương.

Thông tin mới nhất vụ án ma túy tại đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) liên quan ca sĩ Miu Lê, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Phong (SN 1991, TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (SN 2002, tỉnh Bắc Ninh) về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại Đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng) bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, Lê Ánh Nhật (SN 1990, ca sĩ Miu Lê), cơ quan điều tra xác định là người thụ hưởng nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Cùng trong diện này còn có Trần Minh Trang (SN 1996) và Vũ Khương An (SN 1995, trú phường Tân Sơn Hòa,TP HCM).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".