Cướp 8 cây thuốc lá lấy tiền mua ma túy, thanh niên sa lưới trong nhà nghỉ

Sau khi cướp giật 8 cây thuốc lá tại một cửa hàng tạp hóa ở xã Bắc Lý (Nghệ An), Ngân Văn Môn bỏ trốn rồi cùng nhóm bạn sử dụng ma túy trong nhà nghỉ.

Ngày 18/5, thông tin từ Công an xã Bắc Lý (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản, đồng thời phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Mường Xén.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Công an xã Bắc Lý tiếp nhận trình báo của chị N.T.H. (SN 1979, trú bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý) về việc khoảng 11h ngày 7/5, một nam thanh niên lạ mặt xông vào cửa hàng tạp hóa của chị, cướp giật 8 cây thuốc lá Thăng Long trị giá hơn 1,1 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, mặc dù thời tiết mưa lớn, nhiều khu vực sạt lở gây khó khăn cho công tác truy xét, lực lượng Công an xã Bắc Lý đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn.

Ba đối tượng Ngân Văn Môn, Lương Văn Dậu và Kha Văn Nội tại Cơ quan Công an.

Qua xác minh, công an xác định nghi phạm là Ngân Văn Môn (SN 1999, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý, Nghệ An). Sau khi gây án, Môn rời khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Công an xã Bắc Lý phát hiện Ngân Văn Môn đang có mặt tại một nhà nghỉ ở xã Mường Xén và có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều đối tượng khác.

Phối hợp với Công an xã Mường Xén kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngân Văn Môn cùng Lương Văn Dậu và Kha Văn Nội (đều SN 1993, trú bản Hòa Lý, xã Mỹ Lý) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 4 viên ma túy tổng hợp và 0,45 gam heroin.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Ngân Văn Môn khai nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên đã thực hiện vụ cướp giật thuốc lá tại cửa hàng tạp hóa, sau đó đem bán lấy tiền mua ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đỏ - đen mang BKS 37K1-156.76 là phương tiện đối tượng sử dụng khi gây án, đồng thời thu hồi đầy đủ 8 cây thuốc lá bị cướp.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.