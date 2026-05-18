Lạng Sơn phá đường dây vận chuyển trái phép gần 90 tấn chất phóng xạ

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 90 tấn chất phóng xạ ra nước ngoài.

Bảo Ngân

Ngày 18/5, theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.

Trước đó, ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, ngụ phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt với Trần Văn Quận.

Đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận. Các Quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng khám xét tại phòng làm việc của Công ty Đường Lâm.

Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ”, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết và đánh giá, qua vụ án này cho thấy mặc dù đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên – khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm cho thấy còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót trong quản lý, khai thác tài nguyên.

Việc khám phá, điều tra thành công vụ án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án.

Đau lòng phát hiện Bác tài 70 tuổi tử vong trong cabin container

Phát hiện chiếc xe đầu kéo container đậu lâu trong bãi có dấu hiệu bất thường, người dân kiểm tra thì thấy tài xế 70 tuổi đã tử vong trong cabin...

Sáng 18/5, người dân tại một bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, phường Dĩ An, TP HCM phát hiện xe đầu kéo container đậu nhiều giờ có biểu hiện bất thường nên lại kiểm tra.

kto-tl_anh.jpg
Tài xế 70 tuổi phát hiện tử vong trong cabin xe đầu kéo container
Buôn bán hàng cấm, hai vợ chồng lĩnh 33 tháng tù

Với cáo buộc về tội “Buôn bán hàng cấm”, 2 vợ chồng Nguyễn Thị Thùy và Trần Quốc Toàn bị Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 33 tháng tù.

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa đưa ra xét xử công khai vụ án Nguyễn Thị Thùy và đồng phạm, về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, do cần tiền để phục vụ cuộc sống gia đình, từ đầu năm 2025 đến ngày 27/12/2025, tại số nhà 179/02/01 đường Lê Duẩn, phường Nam Đông Hà và quán tạp hóa “Tâm Thùy” tại thôn Trúc Khê, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Thùy và chồng mình là Trần Quốc Toàn đã có hành vi Buôn bán pháo nổ nhằm mục đích kiếm lời.

Mưa giông lớn khiến 5 con bò bị sét đánh chết trong đêm

Một trận mưa lớn kèm theo sấm sét dữ dội đã khiến 5 con bò của hai hộ dân tại xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) bị sét đánh chết, gây thiệt hại kinh tế lớn.

Ngày 18/5, thông tin từ UBND xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sét đánh chết 5 con bò của 2 hộ dân thôn Trung Hòa.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 18/5, người dân phát hiện đàn bò 5 con của ông Đường Văn Quế và Đường Văn Vinh chết ở cánh đồng Đồng Ao, thôn Trung Hòa, xã Trường Lưu. Khi người dân phát hiện, bụng các con bò đã trương lên, nằm cách nhau 1 - 2 m.

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".