Lạng Sơn phá đường dây vận chuyển trái phép gần 90 tấn chất phóng xạ

Ngày 18/5, theo Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.

Trước đó, ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957, ngụ phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt với Trần Văn Quận.

Đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận. Các Quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng khám xét tại phòng làm việc của Công ty Đường Lâm.

Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ”, đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết và đánh giá, qua vụ án này cho thấy mặc dù đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên – khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm cho thấy còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót trong quản lý, khai thác tài nguyên.

Việc khám phá, điều tra thành công vụ án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án.

