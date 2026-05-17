Hà Nội chốt hạn tháo rào thi công dự án chống ngập

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị thi công tăng tốc hoàn thiện các dự án chống ngập tại nhiều tuyến phố trung tâm, đồng thời chốt thời hạn tháo dỡ toàn bộ rào chắn, hoàn trả mặt đường trước ngày 30/5.

Dẫn theo báo Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho , các dự án được triển khai từ cuối tháng 3/2026 với mục tiêu cải thiện hệ thống thoát nước, giảm ngập úng trong mùa mưa năm nay. Ban đầu, thời gian thi công theo hợp đồng kéo dài khoảng 5 tháng, tuy nhiên thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào vận hành.

Chủ đầu tư cho biết, quá trình thi công trong khu vực nội đô gặp nhiều khó khăn do mật độ hạ tầng ngầm dày đặc, việc đào đường phải thực hiện thủ công ở nhiều vị trí. Ngoài ra, các đơn vị chỉ được phép thi công ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm hạn chế ảnh hưởng giao thông. Một số đợt mưa lớn và sự kiện đặc biệt cũng khiến tiến độ bị gián đoạn nhiều ngày.

Công trường thi công tại phố Nguyễn Trãi.

Theo kế hoạch mới, ngày 16/5 sẽ tháo dỡ 3 điểm rào chắn trên các tuyến phố Tràng Thi, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ. Từ nay đến ngày 25/5, thêm 10 điểm rào chắn tại các tuyến Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Quang Trung, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Tông Đản, khu vực quảng trường Nhà hát Lớn và công viên Thống Nhất sẽ được dỡ bỏ. Các hố ga lớn phải thi công thủ công dự kiến hoàn tất trước ngày 30/5.

Thời gian qua, hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội bị quây rào để phục vụ thi công cống hộp, bể chứa nước mưa và hệ thống thoát nước ngầm. Việc rào chắn kéo dài khiến giao thông nhiều khu vực ùn ứ, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Để giảm ảnh hưởng đến người dân, các nhà thầu áp dụng hình thức thi công “cuốn chiếu”, hoàn trả mặt bằng ngay sau mỗi ca làm việc. Một số tuyến đã bắt đầu tháo rào và thảm lại mặt đường như khu vực Lý Thường Kiệt - Quán Sứ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các dự án chống ngập lần này tập trung xử lý những “điểm nóng” úng ngập kéo dài tại khu vực phố cổ và nội đô lịch sử. Thành phố kỳ vọng khi hoàn thành, hệ thống thoát nước mới sẽ góp phần giảm tình trạng ngập cục bộ sau các trận mưa lớn, đồng thời cải thiện hạ tầng đô thị khu vực trung tâm.