Máy lạnh 5 triệu đồng hút khách mùa nóng, phải chăng "tiền nào của đó"?

Bước vào cao điểm nắng nóng, thị trường điện lạnh ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt ở phân khúc máy lạnh giá rẻ quanh mức 5 triệu đồng. Nhiều mẫu điều hòa công suất 1 HP của các thương hiệu phổ thông liên tục được giảm giá sâu, hướng đến nhóm khách thuê trọ, sinh viên, gia đình trẻ hoặc người có nhu cầu làm mát cơ bản.

Tại một số hệ thống bán lẻ điện máy, các dòng điều hòa giá thấp đang nằm trong nhóm bán chạy nhất mùa hè năm nay. Nhân viên bán hàng cho biết khách hàng hiện có xu hướng ưu tiên sản phẩm “vừa túi tiền”, thay vì đầu tư các dòng cao cấp từ 10 - 20 triệu đồng như trước.

Máy lạnh có giá bán chỉ 5 triệu đồng.



Theo ghi nhận của phóng viên, mức giá khoảng 5 triệu đồng hiện chủ yếu thuộc về các mẫu điều hòa cơ bản, công suất nhỏ từ 9.000 BTU, phù hợp phòng dưới 15 m2. Một số sản phẩm đến từ các thương hiệu phổ thông hoặc model đời cũ được các siêu thị điện máy tung khuyến mại để kích cầu mùa nóng.

Anh Nguyễn Văn T., chủ cửa hàng điện lạnh tại quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết lượng khách hỏi mua điều hòa giá rẻ năm nay tăng đáng kể.

“Với tài chính khoảng 5 - 6 triệu đồng, khách chủ yếu cần máy làm mát nhanh, tiết kiệm điện ở mức cơ bản. Phân khúc này bán rất đều vì phù hợp túi tiền số đông”, anh Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên điện lạnh, mức giá rẻ thường đi kèm việc cắt giảm một số tính năng. Nhiều model giá thấp chưa được trang bị công nghệ Inverter tối ưu điện năng, khả năng lọc không khí hạn chế và độ êm khi vận hành chưa cao.

Ông Lê Quốc H., kỹ thuật viên điện lạnh nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, nhận định người tiêu dùng không nên chỉ nhìn vào giá bán ban đầu.

“Máy rẻ có thể tiết kiệm vài triệu đồng lúc mua, nhưng nếu tiêu thụ điện lớn hoặc nhanh xuống cấp thì tổng chi phí sử dụng sau vài năm lại cao hơn”, ông Hùng phân tích.

Người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn máy lạnh.

Một vấn đề khác là chi phí phát sinh sau mua. Giá niêm yết khoảng 5 triệu đồng thường chưa bao gồm vật tư lắp đặt, giá đỡ, ống đồng vượt tiêu chuẩn hay công tháo lắp ở vị trí khó. Sau khi hoàn thiện, tổng chi phí thực tế có thể tăng thêm từ 1 - 3 triệu đồng.

Sự cạnh tranh mạnh ở phân khúc giá rẻ đang khiến thị trường sôi động hơn, nhưng cũng đặt ra bài toán về chất lượng sản phẩm. Một số dòng điều hòa giá thấp có xuất xứ từ các thương hiệu mới, thời gian bảo hành ngắn hoặc hệ thống hậu mãi chưa đồng đều.

Trong bối cảnh giá điện sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm lớn của người dân, xu hướng chọn điều hòa tiết kiệm điện được dự báo sẽ ngày càng rõ nét. Các dòng máy Inverter dù giá cao hơn vài triệu đồng nhưng đang được nhiều gia đình cân nhắc nhờ khả năng giảm chi phí vận hành lâu dài.

Giới kinh doanh điện máy nhận định từ nay đến hết tháng 6 sẽ là giai đoạn cao điểm của thị trường điều hòa. Nếu nắng nóng kéo dài, phân khúc máy lạnh giá rẻ nhiều khả năng tiếp tục “cháy hàng”, nhất là tại các đô thị lớn và khu vực đông công nhân thuê trọ.