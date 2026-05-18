Các “địa chỉ đỏ” gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh hút khách dịp tháng 5

Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình... là những “địa chỉ đỏ” lưu dấu hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều người ghé thăm trong tháng 5.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (còn gọi Lăng Bác) ở thủ đô Hà Nội là một trong những “địa chỉ đỏ” gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều người biết đến. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta; là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Người lao động.
Khi đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân trong nước và quốc tế có thêm hiểu biết về thân thế, sự nghiệp; giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách; công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn.
Được khánh thành ngày 19/5/1990, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Người, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội là điểm đến văn hóa - chính trị có ý nghĩa đặc biệt, được nhiều người dân tới tham quan, nghiên cứu về tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ảnh: hoangthanhthanglong.vn.
Hiện nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ khoảng 170.000 đơn vị tài liệu, hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý, trong đó có nhiều hiện vật gốc, độc bản gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là nguồn tư liệu vô giá phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần khẳng định vai trò, tầm vóc, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới. Ảnh: hanoimoi.vn.
Quảng trường Ba Đình gắn liền với dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam khi đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Địa điểm này là nơi “về nguồn” trong mỗi dịp Quốc khánh hàng năm. Ảnh: TTXVN.
Không những vậy, Quảng trường Ba Đình còn là nơi ghi dấu lịch sử chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại khác trong lịch sử dân tộc Việt Nam, bao gồm việc đây là nơi Bác Hồ sống và làm việc từ sau khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng. Quảng trường cũng là nơi từng tổ chức những cuộc họp chính phủ, Quốc hội và Trung ương Đảng quan trọng. Ngày 9/9/1969, buổi lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại và người cha già của dân tộc được tổ chức trọng thể ở Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Khu di tích Kim Liên tại tỉnh Nghệ An là quê hương, nơi sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, ngôi nhà của bà Hoàng Thị Loan (nơi sinh của Bác), nhà cụ Hoàng Xuân Đường - ông ngoại của Bác, nhà cụ Nguyễn Sinh Sắc, nơi Bác và gia đình đã sống từ năm 1901 - 1906. Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Tại Khu di tích Kim Liên ở Nghệ An, những kỷ vật gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ cũng như xóm làng thân thuộc, mối quan hệ bà con, họ hàng thân quyến của Bác được lưu giữ và trưng bày cho du khách tham quan. Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó ở tỉnh Cao Bằng là nơi lưu dấu nhiều hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về vùng biên giới Cao Bằng, giáp giới với Trung Quốc, nơi cột mốc 108. Người ở trong hang Pắc Bó, gặp gỡ các cán bộ, soạn thảo chương trình vận động cách mạng... Ảnh: Quân đội Nhân dân.
Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, hang Pác Bó, suối Lê Nin, có núi Các Mác, lán Khuội Nậm là những địa điểm được nhiều du khách trong nước và quốc tế hàng năm ghé thăm, tìm hiểu lịch sử, đặc biệt là trong những ngày tháng 5. Ảnh: baotanghochiminh.vn.
