Phát hiện cu li nhỏ quý hiếm tại Phú Thọ

Người dân Phú Thọ phát hiện một cá thể cu li nhỏ quý hiếm bị rơi xuống hố bỏ hoang trong lúc đi lấy củi, sau đó trình báo cơ quan chức năng thả về tự nhiên.

Ông Trần Văn Phúc, 69 tuổi, trú tại khu Nhà Hóp, xã Chí Đám, ngày 16/5 đã trình báo với cơ quan chức năng về việc phát hiện một cá thể động vật lạ rơi xuống hố bỏ hoang khi đi lấy củi trên đồi.

Cá thể cu li quý hiếm được thả về tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và kiểm lâm đã kiểm tra hiện trường, xác định cá thể trên là cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và nằm trong Phụ lục của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo quy định pháp luật, cu li nhỏ là loài bị nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán hoặc xâm hại dưới mọi hình thức.

Trong quá trình xử lý vụ việc, lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân về công tác bảo vệ động vật hoang dã, vận động người dân chủ động thông báo khi phát hiện các trường hợp tương tự.

Sau khi hoàn tất kiểm tra và bảo đảm điều kiện an toàn, cá thể cu li nhỏ đã được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán trái phép các loài động vật nguy cấp, quý hiếm; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trên địa bàn.

