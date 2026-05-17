Miu Lê bị khởi tố tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, án phạt đối mặt?

Lê Ánh Nhật – ca sĩ Miu Lê mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong vụ án xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Trưa ngày 10/5, kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, Công an đặc khu Cát Hải phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đều dương tính với ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP HCM).

Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, cảnh sát thu giữ 5,35g Ketamine; 0,40g Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Ánh Nhật - ca sĩ Miu Lê

Khung hình phạt nữ ca sĩ phải đối mặt?

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam ca sĩ Miu Lê về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trường hợp bị kết tội này, nữ ca sĩ sẽ phải đối mặt với khung hình phạt thấp nhất là từ 7-15 năm theo khoản 2, Điều 255 BLHS.

Trước đó, liên quan vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 2 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điều 255 bộ luật hình sự và một bị can về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo điều 249 bộ luật hình sự và một bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Việc cơ quan điều tra khởi tố các bị can này trong vụ án không đồng nghĩa với việc vụ án chỉ dừng lại ở đó.

​Ngày 16/5, cùng với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê), Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng khởi tố bị can, tạm giam Vũ Khương An cùng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi không tố giác tội phạm. Trước đó,Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam bị khởi tố về hai hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Về nguyên tắc, khi có hành vi vi phạm pháp luật đến mức xử lý hình sự cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, quá trình điều tra xác định có người thực hiện hành vi phạm tội, hành vi đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ khởi tố bị can. Đồng thời, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra có thể khởi tố bổ sung đối với các tội danh khác hoặc khởi tố bổ sung đối với các bị can khác về tội danh đã khởi tố trước đó. Thực tiễn cho thấy những vụ án về ma túy không phải lúc nào cơ quan điều tra cũng khởi tố đồng loạt tất cả các bị can. Bị can nào có hành vi phạm tội rõ ràng, đủ chứng cứ sẽ khởi tố trước, đối tượng nào không nhận tội, chưa đủ chứng cứ sẽ từng bước làm rõ và xử lý trong quá trình giải quyết vụ án.

Thời gian qua, khi cơ quan điều tra phát hiện ra các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy thường là sử dụng tập trung, đông người. Khi phát hiện ra nhiều đối tượng cùng sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý hình sự đối với những người đã đứng ra tổ chức “bữa tiệc” ma túy đó.

Khi nhiều đối tượng cùng sử dụng trái phép chất ma túy chắc chắn sẽ có đối tượng khởi xướng, rủ rê, có đối tượng chuẩn bị ma túy, có đối tượng chuẩn bị địa điểm, có đối tượng chuẩn bị dụng cụ, có đối tượng gọi điện liên hệ với các đối tượng khác mời đến sử dụng ma túy và các hành vi khác (như góp tiền, cung cấp tờ tiền mệnh giá nhỏ để hút, đĩa, thẻ card...) để tạo ra một không gian, điều kiện để các đối tượng cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy...

Về bản chất pháp lý, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi nguy hiểm cho xã hội, là hành vi tổ chức để đưa ma túy vào cơ thể người khác, tạo điều kiện để việc sử dụng ma túy diễn ra nhanh hơn, nhiều hơn, dễ dàng hơn, là một trong các yếu tố thúc đẩy hành vi sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra trong xã hội. Bởi vậy người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn đối với người không thực hiện các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, họ chỉ là người được mời gọi, lôi kéo đến sử dụng nhưng không lôi kéo thêm người khác, không thực hiện hành vi nào giúp sức cho việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, họ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp nếu người nào đang trong thời gian cai nghiện tự nguyện hoặc sau thời gian cai nghiện tự nguyện, đang trong thời gian theo dõi không quá 24 tháng mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, khi mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điều 256A bộ luật hình sự.

Đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không đòi hỏi phải xử phạt hành chính trước đó, cũng không có quy định bắt buộc cai nghiện, người thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử lý hình sự trực tiếp.

Pháp luật không bắt buộc người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phải là người sử dụng ma túy trong cuộc chơi đó, người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể không sử dụng hoặc người sử dụng trái phép chất ma túy cũng đồng thời là người tổ chức cho người khác sử dụng thì người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ án trên, ca sĩ Miu Lê đang được xác định là một trong những bị can vừa sử dụng trái phép chất ma túy, vừa tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thông tin bước đầu cho thấy nữ ca sĩ Miu Lê được mời đến để “dự tiệc” ma túy trên. Kết quả xác minh cho thấy nữ ca sĩ cùng 5 người khác dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên bước đầu cơ quan điều tra chưa xác định được nữ ca sĩ này có thực hiện một trong các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên chưa khởi tố. Đến nay, cơ quan điều tra xác định nữ ca sĩ này đã tham gia thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình mở rộng điều tra, qua lời khai của các bị can khác, lời khai của những người liên quan, qua chứng cứ điện tử và các chứng cứ thu thập được trên hiện trường, cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy nữ ca sĩ này đã tham gia vào hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên tiếp tục khởi tố bị can đối với nữ ca sĩ này và tiến hành tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật. Nếu hành vi tổ chức cho từ 2 người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy, người thực hiện hành vi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7-15 năm.

TS.LS Đặng Văn Cường.

Bài học quá đắt đối với nữ ca sĩ đang nổi danh

Theo luật sư Cường, đây là bài học quá đắt đối với nữ ca sĩ đang nổi danh. Một sai lầm khiến cả sự nghiệp bị hủy hoại, bản thân phải đối mặt với vòng lao lý, mức hình phạt với các tội danh về ma túy là rất nghiêm khắc. Trường hợp bị kết án, hình phạt thấp nhất là 7 năm tù, để trở lại với đời sống xã hội, tiếp tục làm lại cuộc đời là một chặng đường vô cùng khó khăn và không phải ai cũng có cơ hội phải có bản lĩnh để “tỏa sáng” trở lại.

Trước ca sĩ Miu Lê cũng có không ít các ca sĩ nghệ sĩ vướng vào ma túy, trong đó có thể kể đến như Châu Việt Cường, An Tây... Vụ việc lần này tiếp tục gióng lên chuông cảnh tỉnh đối với những người nổi tiếng, đặc biệt là đối với các ca sĩ, nghệ sĩ.

Những ca sĩ nghệ sĩ là những người thường có tâm hồn bay bổng, lãng mạn, lối sống phóng túng. Không ít người trong đó đã sử dụng các chất kích thích để tạo ra hưng phấn, cảm xúc trong nghề nghiệp. Ngoài ra nghề nghiệp này thường xuyên tiếp xúc với những đối tượng ăn chơi, sa đoạ, đặc thù công việc cũng hay làm đêm, thời gian kéo dài, dẫn đến hao tổn sinh lực, đôi khi là buồn chán, thiếu cảm xúc... Tất cả những yếu tố tâm lý, ngoại cảnh, đặc thù về nghiệp dẫn đến tình trạng những nghệ sĩ này rất dễ sa vào ma túy nếu như không tuân thủ nguyên tắc sống, không vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống.

“Ma túy là chất gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe, thần kinh và gây ra nhiều hậu quả hệ lụy cho xã hội. Bởi vậy nhiều người chỉ thử một lần, sai lầm một lần mà không có cơ hội làm lại. Vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người về sự đánh đổi giữa những phút tặc lưỡi và sự tự do, danh dự và cả sự nghiệp”, luật sư Cường nói.

Trong vụ án trên, Trần Minh Trang (SN 1996, trú phường Hồng Hà, cùng TP Hà Nội) bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Theo luật sư Cường, đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người khi tiếp xúc với những đối tượng phạm tội, có liên quan đến ma túy, mặc dù không tham gia tổ chức sử dụng, không sử dụng nhưng hành vi không tố giác tội phạm cũng là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự. Pháp luật quy định người nào biết người khác đang chuẩn bị phạm tội, đang thực hiện hành vi phạm tội, hành vi phạm tội chưa kết thúc thì có trách nhiệm phải tố giác, trình báo sự việc với cơ quan chức năng để xem xét xử lý. Trường hợp phát hiện ra người khác chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc đang thực hiện hành vi phạm tội mà không tố giác, người không tố giác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 19 bộ luật hình sự.