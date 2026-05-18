Đau lòng phát hiện Bác tài 70 tuổi tử vong trong cabin container

Phát hiện chiếc xe đầu kéo container đậu lâu trong bãi có dấu hiệu bất thường, người dân kiểm tra thì thấy tài xế 70 tuổi đã tử vong trong cabin...

Sáng 18/5, người dân tại một bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, phường Dĩ An, TP HCM phát hiện xe đầu kéo container đậu nhiều giờ có biểu hiện bất thường nên lại kiểm tra.

Tài xế 70 tuổi phát hiện tử vong trong cabin xe đầu kéo container

Khi mở cửa cabin, mọi người phát hiện nam tài xế nằm bất động bên trong. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong nên vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là ông T.C. (70 tuổi).

Đến gần 11h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Video Tài xế 70 tuổi được phát hiện tử vong bên trong cabin xe đầu kéo container

​