Ủy viên EU cảnh báo nguy cơ thiếu nhiên liệu máy bay dài hạn

Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu máy bay trong dài hạn.

Theo AP, ông Dan Jorgensen, Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen, ngày 13/5 cho biết, mặc dù hiện tại không có mối đe dọa nào đối với nguồn cung nhiên liệu máy bay, nhưng không thể loại trừ nguy cơ tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài.

"Bất kỳ sự thiếu hụt nào cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến của cuộc chiến tại Iran và tình hình ở eo biển Hormuz, cũng như phản ứng của các hãng hàng không sau khi một số công ty đã hủy số lượng lớn chuyến bay", ông Dan Jørgensen nói trước các phóng viên.

Mặc dù nói rằng "chúng ta chưa đến mức thiếu nhiên liệu máy bay", ông Jørgensen cho biết, cơ quan điều hành của khối sẽ bắt đầu đàm phán với các quốc gia thành viên "về cách tốt nhất để giải quyết tình hình", mà không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

Cuộc chiến ở Iran đã khiến giá nhiên liệu máy bay tăng hơn gấp đôi ở một số thị trường kể từ cuối tháng Hai và các hãng hàng không đặc biệt dễ bị tổn thương vì chi phí nhiên liệu chiếm một phần lớn chi phí hoạt động của họ.

Tháng trước, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng AP rằng châu Âu chỉ còn đủ nhiên liệu máy bay dự trữ cho "khoảng 6 tuần nữa". Ông cũng cảnh báo về khả năng hủy chuyến bay "sớm" nếu nguồn cung dầu vẫn bị phong tỏa do cuộc chiến Mỹ - Iran.

Ủy viên Dan Jorgensen cho biết, việc khối này đã phải trả thêm 35 tỷ euro (41 tỷ đô la) chi phí cho cùng một lượng nhiên liệu kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran nổ ra hôm 28/2 cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

“Thực ra, đây không phải là cuộc khủng hoảng năng lượng mà là khủng hoảng nhiên liệu hóa thạch”, ông Jørgensen nói. Vị quan chức năng lượng của EU cho biết thêm rằng EU đã đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, song họ trở nên tiết kiệm năng lượng hơn và bổ sung thêm nhiều nguồn năng lượng tái tạo kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

Về lâu dài, Ủy viên EU cho biết khối này đang đàm phán với các quốc gia vùng Vịnh về cách thức khôi phục dòng chảy năng lượng từ khu vực này sau khi thỏa thuận hòa bình đạt được.

