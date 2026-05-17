Triệt phá đường dây vận chuyển hàng cấm “khủng” ở Quảng Trị

Đang bốc hơn 260 kg pháo nổ, 7.600 bao thuốc lá nhập lậu lên xe ô tô để đi tiêu thụ, Phạm Thế Nam đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 17/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai người liên quan đến vụ việc buôn bán hàng cấm đối với hơn 260 kg pháo nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 4h30 ngày 11/5, tại khu vực thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô mang 29H-753.64.

Đối tượng Phạm Thế Nam cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, khối lượng khoảng 260 kg do nước ngoài sản xuất; 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ Trần Thị Minh Hương (41 tuổi, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (42 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) vì có hành vi buôn bán hàng cấm đối với số pháo hoa nổ nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu. Nguồn: VTV1
#Công an #Quảng Trị #bắt quả tang #vận chuyển #buôn bán #hàng cấm

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 35kg pháo lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển trái phép 35kg pháo nổ đi tiêu thụ, N.T.V (tỉnh Quảng Trị) đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21/01, thông tin từ Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển trái phép 35kg pháo nổ.

Mật phục bắt đối tượng vận chuyển 315kg pháo lậu qua biên giới lúc rạng sáng

Quá trình mật phục cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khống chế đối tượng vận chuyển pháo lậu trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái.

Theo thông tin ban đầu, 3h ngày 28/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Krái đã bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Thành (SN 1999, trú tại phường Diên Hồng) điều khiển ô tô bán tải BKS 81C-227.xx lưu thông trên tỉnh lộ 664 theo hướng từ xã Ia O về xã Ia Krái, nghi vấn chở hàng lậu.

Địa điểm các trinh sát khống chế đối tượng cùng phương tiện là tại Km49 trên tỉnh lộ 664 đoạn thuộc xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai.

Bóc trần đường dây vũ khí quân dụng tại Hải Phòng

Công an Hải Phòng vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ và vận chuyển vũ khí quân dụng quy mô lớn, bắt giữ 12 đối tượng.

Một đường dây buôn bán, tàng trữ và chế tạo vũ khí quân dụng quy mô lớn vừa bị lực lượng Công an TP.Hải Phòng triệt phá thành công. Vụ án này đã khởi tố 12 bị can, trong đó kẻ cầm đầu là Phạm Thị Trúc Quỳnh, 57 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng.

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là sự tham gia của Hoàng Sơn, 60 tuổi, một cựu vận động viên bắn súng. Với kiến thức chuyên sâu về cấu tạo và cách thức hoạt động của các loại súng, đạn, Sơn đóng vai trò quan trọng trong việc chế tạo và sửa chữa vũ khí cho đường dây.

