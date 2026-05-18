Xã hội

Xác minh xe tải phóng ngược chiều khiến nhiều xe... phải né

Bất chấp đường có dải phân cách cứng và giao thông đông đúc, tài xế chiếc xe tải thùng ngang nhiên phóng ngược chiều khiến nhiều phương tiện... phải né.

Đăng Lê
Tài xế xe tải ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, TP HCM

Cuối giờ chiều nay 18/5, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM cho biết đã nắm được thông tin về một chiếc xe tải mang biển số TP HCM chạy ngược chiều trên đường có dải bêtông phân làn. Đại diện CSGT Cát Lái xác nhận đang mời lái xe lên để làm việc.

Nhiều xe phải né tránh, thậm chí có phương tiện phải dừng hẳn lại để nhường cho xe tải chạy ngược chiều đi qua.

Trước đó trưa cùng ngày, các trang mạng đăng thông tin đoạn video về chiếc xe tải nói trên lưu thông ngược chiều trên đường Liên Phường, đoạn phường Phước Long giáp với phường Long Trường (địa bàn quận 9 - TP Thủ Đức cũ). Suốt đoạn đường hàng trăm mét, dù giữa đường có dải bêtông phân làn và nhiều xe lưu thông tới nhưng tài xế xe tải vẫn "phóng ào ào".

Nhiều người cùng tham gia giao thông một phen bất ngờ phải né tránh hoặc dừng lại để cho chiếc xe tải này đi qua.

"Tài xế có thù với chủ xe chắc luôn; chắc chủ xe bữa giờ không chịu trả lương nè nên tài xế chạy chuyến cuối trả xe luôn...", nhiều bình luận "khó đỡ" khi xem đoạn video clip về vi phạm giao thông quá liều của tài xế xe tải.

Video xe tải phóng ngược chiều khiến nhiều xe... phải né
Xã hội

Xe tải làm rơi bùn đất trên phố Láng Hạ gây mất an toàn

Sự cố xe tải làm rơi bùn đất trên phố Láng Hạ xảy ra vào thời điểm đầu giờ sáng khiến mặt đường trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Khoảng 5h30 sáng 4/5, trên tuyến đường Láng Hạ xảy ra sự việc xe ô tô tải chở bùn đất làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã cử tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định bùn đất rơi vãi từ xe tải hiệu Howo mang biển kiểm soát 99B-112.xx, kéo dài trên đoạn đường từ khu vực số nhà 46 đến số nhà 116 Láng Hạ.

Xe tải va chạm xe đầu kéo, 2 người thương vong ở Quảng Trị

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Bùng- Vạn Ninh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương và 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Ngày 3/5, thông tin từ UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 3/5, xe ô tô tải mang BKS: 35H-011.xx do anh Nguyễn Đức Lương (SN 1995, trú tại xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở theo anh N.V.L (SN 1998) lưu thông trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh theo hướng Nam - Bắc.

CSGT TP HCM ra quân cao điểm TTATGT

Cùng với các Đội, Trạm thuộc PC08, 100% quân số Đội CSGT Rạch Chiếc được huy động, đồng loạt thực hiện cao điểm xử lý TTATGT, nhất là các "điểm nóng".

