Xác minh xe tải phóng ngược chiều khiến nhiều xe... phải né

Tài xế xe tải ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, TP HCM

Cuối giờ chiều nay 18/5, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, đại diện Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM cho biết đã nắm được thông tin về một chiếc xe tải mang biển số TP HCM chạy ngược chiều trên đường có dải bêtông phân làn. Đại diện CSGT Cát Lái xác nhận đang mời lái xe lên để làm việc.

Nhiều xe phải né tránh, thậm chí có phương tiện phải dừng hẳn lại để nhường cho xe tải chạy ngược chiều đi qua.

Trước đó trưa cùng ngày, các trang mạng đăng thông tin đoạn video về chiếc xe tải nói trên lưu thông ngược chiều trên đường Liên Phường, đoạn phường Phước Long giáp với phường Long Trường (địa bàn quận 9 - TP Thủ Đức cũ). Suốt đoạn đường hàng trăm mét, dù giữa đường có dải bêtông phân làn và nhiều xe lưu thông tới nhưng tài xế xe tải vẫn "phóng ào ào".

Nhiều người cùng tham gia giao thông một phen bất ngờ phải né tránh hoặc dừng lại để cho chiếc xe tải này đi qua.

"Tài xế có thù với chủ xe chắc luôn; chắc chủ xe bữa giờ không chịu trả lương nè nên tài xế chạy chuyến cuối trả xe luôn...", nhiều bình luận "khó đỡ" khi xem đoạn video clip về vi phạm giao thông quá liều của tài xế xe tải.