Công an xác minh vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm

Ngày 17/5, Công an phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ hai cô gái bị đánh đuổi giữa đêm vào ngày 16/5 trên địa bàn phường.

Vụ xô xát xảy ra lúc nửa đêm. Ảnh chụp màn hình

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip thể hiện khoảng 23 giờ 20 ngày 16-5, trước số nhà 275 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, một nhóm nam thanh niên đang đưa hành lý lên 2 ô tô đỗ trước số nhà 273 Xuân Đỉnh. Ít phút sau, 2 cô gái đi xe máy xuất hiện, bị 1 nam thanh niên chạy bộ cùng 1 người khác đi xe máy đuổi theo.

Sau đó, nam thanh niên chạy bộ liên tiếp đánh vào người 1 cô gái. Trong clip do camera giám sát quay lại, 1 cô gái liên tục kêu lớn: "Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?", trong khi cố gắng chạy về phía nhóm người đứng gần 2 ô tô để cầu cứu.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm nêu trên, nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh T.B.M. (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện sống chung và có 1 con chung.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 16-5, chị N. xin anh M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội). Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về, T.B.M. cùng một người bạn là T.Q.H. đi tìm. Khi 2 cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực trước số nhà 273 đường Xuân Đỉnh, T.B.M. được cho là đã vượt lên ép xe rồi dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A..