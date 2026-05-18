Công an xác minh vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm

Hai cô gái trẻ bị nhóm nam thanh niên đuổi theo, hành hung trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội) trong đêm khuya.

Theo Nguyễn Hưởng/nld.com.vn

Ngày 17/5, Công an phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ hai cô gái bị đánh đuổi giữa đêm vào ngày 16/5 trên địa bàn phường.

Vụ xô xát xảy ra lúc nửa đêm. Ảnh chụp màn hình

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip thể hiện khoảng 23 giờ 20 ngày 16-5, trước số nhà 275 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, một nhóm nam thanh niên đang đưa hành lý lên 2 ô tô đỗ trước số nhà 273 Xuân Đỉnh. Ít phút sau, 2 cô gái đi xe máy xuất hiện, bị 1 nam thanh niên chạy bộ cùng 1 người khác đi xe máy đuổi theo.

Sau đó, nam thanh niên chạy bộ liên tiếp đánh vào người 1 cô gái. Trong clip do camera giám sát quay lại, 1 cô gái liên tục kêu lớn: "Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?", trong khi cố gắng chạy về phía nhóm người đứng gần 2 ô tô để cầu cứu.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm nêu trên, nguyên nhân bước đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh T.B.M. (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện sống chung và có 1 con chung.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 16-5, chị N. xin anh M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội). Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về, T.B.M. cùng một người bạn là T.Q.H. đi tìm. Khi 2 cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực trước số nhà 273 đường Xuân Đỉnh, T.B.M. được cho là đã vượt lên ép xe rồi dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A..

Xã hội

Cái kết "báo trước" 2 tài xế dừng xe giữa đường... đánh nhau

Dù đã có nhiều vụ bị khởi tố vì giải quyết mâu thuẫn bằng đánh nhau gây rối TTCC, thế nhưng 2 tài xế này vẫn không xem đó là bài hậu, để lại hậu quả đáng tiếc.

Ngày 14/5, Công an TP HCM cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP đã mời làm việc hai tài xế đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bình Lợi Trung) gây bức xúc dư luận. Hai tài xế được xác định là Nguyễn Phước Thắng (45 tuổi, ngụ phường Vườn Lài, TP HCM) và Ngô Hồng Phi (53 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TP HCM).

Hai tài xế Ngô Hồng Phi và Nguyễn Phước Thắng tại cơ quan công an
Xã hội

Hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường đuổi đánh nhau

Hai người đàn ông bất ngờ dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng, TP HCM, cự cãi rồi lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa dòng xe đang lưu thông.

Ngày 13/5, Công an phường Bình Lợi Trung, TP HCM đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông đuổi đánh nhau giữa đường xảy ra trên tuyến Phạm Văn Đồng.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng (ảnh cắt từ clip)
Xã hội

Bị khiêu khích đánh nhau, nam thanh niên dùng dao giết người

Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngày 13/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hoàng Việt (SN: 2000, trú tại ấp Long Hòa 1, xã Long Điền, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN: 1990, ngụ xã Long Điền, tỉnh An Giang).

