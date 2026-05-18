Mưa giông lớn khiến 5 con bò bị sét đánh chết trong đêm

Một trận mưa lớn kèm theo sấm sét dữ dội đã khiến 5 con bò của hai hộ dân tại xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) bị sét đánh chết, gây thiệt hại kinh tế lớn.

Hạo Nhiên

Ngày 18/5, thông tin từ UBND xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sét đánh chết 5 con bò của 2 hộ dân thôn Trung Hòa.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 18/5, người dân phát hiện đàn bò 5 con của ông Đường Văn Quế và Đường Văn Vinh chết ở cánh đồng Đồng Ao, thôn Trung Hòa, xã Trường Lưu. Khi người dân phát hiện, bụng các con bò đã trương lên, nằm cách nhau 1 - 2 m.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được thông tin, UBND xã Trường Lưu phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tới hiện trường kiểm tra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, đàn bò 5 con chết từ đêm qua (17/5), thời điểm này, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân bò chết được cho là do bị sét đánh, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản sự việc, đồng thời rà soát để đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

#Mưa giông #sét đánh #bò chết #Hà Tĩnh #thời tiết #cực đoan

Xót xa nữ sinh bị sét đánh tử vong khi đi chăn bò ở Hà Tĩnh

Đang đi chăn bò ở ngoài đồng, em N.T.H.N. trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) không may bị sét đánh tử vong.

Tối 22/6, thông tin từ UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị sét đánh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h30, em N.T.H.N. (SN 2012, trú tại thôn Đồng Giang, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê), học sinh lớp 7, Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê) ra cánh đồng Cây Sy trên địa bàn thôn để chăn bò.

Dùng điện thoại lúc cắm sạc, nam thanh niên bị sét đánh tử vong

Đang nằm trên giường vừa sạc vừa xem điện thoại, một nam thanh niên ở Hà Tĩnh bị sét đánh tử vong.

Tối 12/9, thông tin từ UBND xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam thanh niên bị sét đánh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 15h20' ngày 12/9, anh N.V.A. (SN 2004, trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nằm trên giường vừa sạc vừa dùng điện thoại thì bất ngờ bị sét đánh tử vong.

