Mưa giông lớn khiến 5 con bò bị sét đánh chết trong đêm

Một trận mưa lớn kèm theo sấm sét dữ dội đã khiến 5 con bò của hai hộ dân tại xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) bị sét đánh chết, gây thiệt hại kinh tế lớn.

Ngày 18/5, thông tin từ UBND xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sét đánh chết 5 con bò của 2 hộ dân thôn Trung Hòa.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 18/5, người dân phát hiện đàn bò 5 con của ông Đường Văn Quế và Đường Văn Vinh chết ở cánh đồng Đồng Ao, thôn Trung Hòa, xã Trường Lưu. Khi người dân phát hiện, bụng các con bò đã trương lên, nằm cách nhau 1 - 2 m.

Nhận được thông tin, UBND xã Trường Lưu phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tới hiện trường kiểm tra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, đàn bò 5 con chết từ đêm qua (17/5), thời điểm này, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân bò chết được cho là do bị sét đánh, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Hiện, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản sự việc, đồng thời rà soát để đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.