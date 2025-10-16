Hà Nội

Xã hội

Chiêu trò của nhóm đối tượng mua vàng thật bán vàng giả

Các đối tượng đến các cửa hàng vàng, mua vàng thật rồi cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả.

Gia Đạt

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm bán vàng giả trên địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước.

capture.png
Đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên.

6 đối tượng gồm: Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai), Mai Văn Lâm (SN 1990), Nguyễn Văn Khánh (SN 1980 cùng trú xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng), Phan Văn Dũng (tức Lộc, SN 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai), Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu, SN 1995, trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Phạm Quang Hiếu (tức Phong, SN 1993, trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng nam giới không phải người địa phương, có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án và chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian truy xét qua nhiều tỉnh thành, công an xác định được 6 đối tượng trong ổ nhóm này ở các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai, do Phạm Văn Tuyên cầm đầu. Từ 9-11/10, công an đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng, tổng trọng lượng 65 cây vàng, trị giá gần 9 tỷ đồng, và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

7.png
Tang vật vụ án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận thường đến các cửa hàng vàng để mua vàng thật, sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả. Tiếp đó, các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua trước đó để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc thì bị bắt giữ.

Ghi nhận thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự, Đại tá Phan Văn Lý - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã biểu dương, khen thưởng Phòng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#vàng giả #Ninh Bình #bắt giữ #đối tượng lừa đảo #vàng thật #buôn bán vàng

