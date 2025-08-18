Chém 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng – dấu hiệu tội giết người

Hành vi dùng dao tấn công nhiều người, chém vào những vùng trọng yếu một cách tàn nhẫn, cho thấy tính chất côn đồ, đủ căn cứ để xử lý về tội giết người.

Ngày 18/8, Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã bắt giữ Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng), nghi phạm dùng dao chém liên tiếp 3 người tại nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết (phường Hồng Bàng) sáng 17/8.

3 nạn nhân trong vụ việc gồm anh H.Đ.H (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), anh N.A.V (SN 1996, trú phường An Biên) và chị V.T.K.A (SN 1995, trú xã Vĩnh Bảo), cùng TP Hải Phòng. Cả 3 nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Hình ảnh ghi lại vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Tú khai 3 nạn nhân cùng là đồng nghiệp cũ. Do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, sáng 17/8, Tú một mình đi xe máy, đem theo dao và xông vào chém các nạn nhân khi những người này đang ngồi làm việc trong nhà.

đủ căn cứ để xử lý về tội giết người

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhìn nhận, hành vi của Tú khi dùng dao tấn công nhiều người, chém vào những vùng trọng yếu như đầu, cổ một cách tàn nhẫn, cho thấy tính chất côn đồ, manh động. Hành vi đó đủ căn cứ để xử lý về tội giết người, kể cả trong trường hợp nạn nhân không chết.

Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy, đối tượng dùng dao xông vào chém liên tục vào đầu, vào mặt người đàn ông đang ngồi trong cửa hàng bán hoa quả, sau đó tiếp tục chém một cô gái nhiều nhát rồi tiếp tục lên cầu thang truy sát những người khác. Hành vi của Tú rất manh động, hung hãn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. May mắn, các nạn nhân sau đó đều chạy thoát và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự và án lệ số 47/2021/AL, tội giết người có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi có thể dẫn đến chết người hoặc với mục đích sát hại người khác, hậu quả chết người có thể xảy ra là có thể xử lý về tội giết người mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tự vong hay không.

Bởi vậy, trong tình huống này, hiện nay các nạn nhân đều bị thương tích, chưa có nạn nhân nào tử vong nhưng với diễn biến hành vi phạm tội có căn cứ để xử lý đối tượng Tú về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Điều đáng chú ý trong vụ việc này là đối tượng thực hiện hành vi chém người vì lý do nhỏ nhặt, vì mâu thuẫn cá nhân nên hành vi có thể được xác định là có tính chất côn đồ. Ngoài ra, hành vi liên tục chém nhiều người như vậy có thể áp dụng tình tiết là phạm tội với 2 người trở lên.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này, làm rõ nguyên nhân của sự việc đồng thời xác định hậu quả mà đối tượng này đã gây ra đối với các nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài trách nhiệm hình sự phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc, đối tượng này có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân trong quá trình điều trị và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho các nạn nhân.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực có xu hướng gia tăng

Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng hung khí truy sát nạn nhân, gây ra những cảnh tượng vô cùng ghê rợn, gây ám ảnh cho nhiều người.

Luật sư Cường cho rằng có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến bạo lực có xu hướng gia tăng, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống đối với một bộ phận thiếu niên chưa đạt yêu cầu, nhiều thanh thiếu niên sống trong môi trường nhiều cám dỗ, bố mẹ thiếu quản lý giáo dục, không làm gương hoặc sống trong cảnh gia đình thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực dẫn đến ám ảnh tâm lý và dễ dàng thực hiện các hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Ngoài ra, những thông tin bạo lực tràn lan trên không gian mạng cũng là những yếu tố tác động đến tâm lý, nhận thức của nhiều người. Lòng tham, tính ích kỷ và ý thức coi thường pháp luật cũng là những nguyên nhân thúc đẩy các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác khi cảm thấy bản thân bị thua thiệt hoặc bị coi thường.

Để đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm về trật tự xã hội nói riêng, luật sư Cường cho rằng, phải thực hiện đồng bộ đầy đủ các giải pháp từ hoàn thiện chính sách pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến các giải pháp giáo dục; tăng cường các biện pháp giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống trong môi trường học đường; kiểm soát chặt chẽ những hành vi bạo lực trên không gian mạng.

Đồng thời cần quan tâm hơn nữa đối với trẻ em sống trong hoàn cảnh đặc biệt, các trẻ em sống trong môi trường thiếu lành mạnh; tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên để giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ, tránh xa các hoạt động có tính chất bạo lực.

“Chỉ khi nào con người biết yêu thương, có lòng nhân ái, biết chia sẻ hy sinh giúp đỡ người khác khi đó những hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác mới giảm đi. Khi vấn đề đạo đức xã hội được đề cao, ý thức tôn trọng pháp luật được nâng cao, lòng nhân ái được đề cao thì khi đó tội phạm về trật tự xã hội sẽ được kiểm soát tốt hơn”, luật sư Cường nêu ý kiến.