Xã hội

Đối tượng tấn công CSGT sau khi gây tai nạn vừa mãn án tù tội giết người

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ khẩn cấp Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Hà Ngọc Chính- H.Đại

Theo cơ quan công an, hành vi tấn công CSGT khi đang thi hành công vụ không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Quá trình điều tra, người này vừa mãn án tù tội giết người.

dt.jpg
Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) làm việc với cơ quan công an. Ảnh CACC

Như Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (P.Quy Nhơn Nam) thì nhận tin báo, về vụ va chạm giao thông trên QL1D. Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BKS 77L2 - 403.03 của chị H.T.H.N (25 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

n1.jpg
Đối tượng tấn công CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường TNGT. Ảnh CTV

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng , phân công hai chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình làm nhiệm vụ xác minh. Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - QL1D, cách hiện trường vài trăm mét.

Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu Đức quay lại làm việc. Bất ngờ, đối tượng dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Ngay lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi (tổ tuần tra CSGT khu vực 1) cùng 2 cán bộ ở gần đó đã khống chế Ngô Văn Đức, đưa về trụ sở Công an P.Quy Nhơn Nam, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hành vi bất thường của tài xế ô tô trước khi gây ra vụ đâm liên hoàn ở Hà Nội:

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng tấn công CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường tai nạn

Sau khi gây tai nạn giao thông và rời khỏi hiện trường, một người đàn ông ở Gia Lai đã tấn công cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu quay lại hiện trường.

Trưa 14/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ một người đàn ông tấn công CSGT sau khi gây tai nạn ở phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) rồi rời khỏi hiện trường

Người liên quan vụ tai nạn giao thông và tấn công CSGT được xác định là Ngô Văn Đ. (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam). Đối tượng này bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Xem chi tiết

Tạm giữ hình sự đối tượng cầm hung khí tấn công CSGT Đà Nẵng

Sáng 27/11, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Doãn Đức Lập vì dùng dao chống đối lực lượng CSGT đang thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, lúc 21h10 ngày 26/11, tại Km931+300 tuyến QL1, trước số nhà 555C đường Trường Chinh (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng gồm: Trung tá Lê Dũng - Tổ trưởng, Thiếu tá Trương Đức Nhơn - Tổ viên, Đại úy Thái Duy Kiên - Tổ viên, Thượng úy Nguyễn Quốc Cường - Tổ viên đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến theo kế hoạch công tác từ 18h đến 24h.

Tam giu hinh su doi tuong cam hung khi tan cong CSGT Da Nang
Không chế đối tượng ngay tại hiện trường 
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ hình sự huấn luyện viên thể hình tấn công CSGT

Đối tượng chửi bới rồi bất ngờ áp sát, quật thượng uý Khánh ngã xuống đường rồi lên xe bỏ chạy. Lúc này, thượng uý Khánh bị thương, chảy máu vùng đầu.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Lam Anh (SN 2002; HKTT: thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; là huấn luyện viên thể hình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

anh-chup-man-hinh-2025-06-02-luc-072528.png
Xem chi tiết

Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.