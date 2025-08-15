Đối tượng tấn công CSGT sau khi gây tai nạn vừa mãn án tù tội giết người

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ khẩn cấp Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, hành vi tấn công CSGT khi đang thi hành công vụ không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Quá trình điều tra, người này vừa mãn án tù tội giết người.

Ngô Văn Đức (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn Nam, Gia Lai) làm việc với cơ quan công an. Ảnh CACC

Như Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (P.Quy Nhơn Nam) thì nhận tin báo, về vụ va chạm giao thông trên QL1D. Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy BKS 77L2 - 403.03 của chị H.T.H.N (25 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

Đối tượng tấn công CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường TNGT. Ảnh CTV

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng , phân công hai chiến sĩ ở lại bảo vệ hiện trường, còn mình làm nhiệm vụ xác minh. Khoảng 5 phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - QL1D, cách hiện trường vài trăm mét.

Trung tá Đông điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu Đức quay lại làm việc. Bất ngờ, đối tượng dùng tay tấn công CSGT, rồi dùng chân đạp ngã xe mô tô.

Ngay lập tức, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi (tổ tuần tra CSGT khu vực 1) cùng 2 cán bộ ở gần đó đã khống chế Ngô Văn Đức, đưa về trụ sở Công an P.Quy Nhơn Nam, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

