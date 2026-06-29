Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở Mỹ, 3 lính cứu hỏa thiệt mạng

3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng ở bang Colorado khi chiến đấu với đám cháy rừng ở khu vực tiếp giáp với bang Utah, Mỹ.

AP đưa tin, nắng nóng gay gắt và gió mạnh đã thổi bùng các đám cháy rừng trên khắp miền Tây nước Mỹ hôm 28/6, chỉ một ngày sau khi 3 lính cứu hỏa thiệt mạng ở Colorado khi đang chiến đấu với đám cháy ở khu vực tiếp giáp với bang Utah.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, tình hình vẫn ở mức nghiêm trọng trên khắp vùng Tây Nam, với nguy cơ cao ở khu vực Four Corners, nơi giao nhau giữa Arizona, Colorado, New Mexico và Utah.

Cơ quan này cảnh báo về “diễn biến cháy rừng cực đoan” ở khu vực dọc "biên giới" Utah-Colorado, nơi khả năng cháy lan nhanh là rất cao.

Đám cháy Snyder bùng phát gần Thompson Springs, Utah, ngày 28/6/2026. Ảnh: AP/Noah Berger.

"3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng và 2 người khác bị bỏng do ngọn lửa từ các đám cháy rừng lan nhanh bao trùm hôm 27/6", Bộ Nội vụ Mỹ thông tin.

Được biết, những người lính cứu hỏa này làm việc cho Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy rừng Mỹ và Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ, và là một phần của lực lượng ứng phó liên ngành đối với đám cháy Snyder.

Bộ Nội vụ cho biết thêm danh tính của các lính cứu hỏa được giữ kín cho đến khi thông báo cho người thân của họ.

Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia, nhiệt độ ở Grand Junction - phía đông đám cháy - đã đạt mức cao nhất là 34 độ C vào ngày 27/6, với gió giật lên tới 71 km/h.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Mesa đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ bị đám cháy lan đến và bật hệ thống tưới tiêu để làm ẩm đất. Cơ quan Quản lý Đất đai Liên bang ngày 27/6 đã đóng cửa các khu đất công cộng do cơ quan này quản lý ở gần đó.

Thời tiết nóng, khô và gió mạnh trong nhiều ngày liên tiếp đã làm bùng phát các đám cháy ở Colorado, Utah, Arizona và nhiều nơi khác. Những đám cháy mới liên tục xuất hiện trên khắp khu vực.

Đám cháy lớn nhất Cottonwood đã lan rộng ngoài tầm kiểm soát trên địa hình hiểm trở ở tây nam Utah, phá hủy một phần khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Nguy cơ cháy rừng năm nay còn cao hơn nữa do lượng tuyết tích tụ ở Utah thấp kỷ lục và mùa đông ấm nhất trong lịch sử.

Theo Trung tâm Phòng cháy chữa cháy Liên ngành Quốc gia, phần lớn khu vực phía Tây đang phải đối mặt với điều kiện tương tự. Khoảng 12 đám cháy đang bùng phát ở Utah. Đến chiều 28/6, chưa đám cháy nào được khống chế.

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