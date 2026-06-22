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Quân sự - Thế giới

Hình ảnh cháy rừng dữ dội ở miền Tây nước Mỹ

Nắng nóng cực đoan cùng điều kiện khô hạn và gió mạnh đang làm bùng phát nhiều vụ cháy rừng ở khu vực miền Tây nước Mỹ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, nắng nóng cực đoan cùng điều kiện khô hạn, gió mạnh đã làm bùng phát nhiều vụ cháy rừng ở khu vực miền Tây nước Mỹ vào ngày 21/6, trong đó có một đám cháy chưa được kiểm soát tại bang Utah buộc một thị trấn nhỏ ở phía tây nam thành phố Salt Lake phải sơ tán.

Đám cháy mang tên Iron Fire tại hạt Juab, bang Utah, được phát hiện lần đầu vào ngày 20/6 và đã thiêu rụi diện tích 87 km2, theo thông tin từ nhà chức trách. Đám cháy này, cách thành phố Salt Lake khoảng 113 km về phía tây nam, đã buộc toàn bộ cư dân thị trấn Eureka với dân số khoảng 1.000 người cùng những người tại một trang trại gần đó phải sơ tán.

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Nhiều người dân vội vàng sơ tán khi gió mạnh đẩy đám cháy Iron Fire về phía Eureka, bang Utah, vào ngày 20/6/2026. Ảnh: Deseret News/AP.

UTAH Fire Info - một đơn vị phối hợp liên ngành - cho biết trên mạng xã hội X rằng lực lượng cứu hỏa đã thực hiện thành công "chiến dịch đốt ngược" để bảo vệ thị trấn.

Bà Kelly Wickens, chuyên gia phòng chống cháy rừng thuộc Sở Lâm nghiệp, Phòng cháy chữa cháy và Đất đai bang Utah, cảnh báo rằng đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng trong bối cảnh hạn hán kéo dài. Bà Wickens cho biết nguyên nhân cháy là do con người và vụ việc vẫn đang được điều tra.

Thống đốc bang Utah, ông Spencer J. Cox, đã đến thăm thị trấn vào ngày 21/6.

“Chúng tôi đã biết trước nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao, và đúng như dự đoán, đã xảy ra nhiều vụ cháy”, ông Cox phát biểu.

Iron Fire là một trong 6 đám cháy đang bùng phát tại Utah với mức độ khống chế khác nhau.

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Khói bốc lên từ đám cháy Iron Fire ngày 20/6/2026. Ảnh: Kelly Wickens/Utah Forestry/Fire State Lands/AP.

Một vụ cháy rừng khác đã buộc người dân phải sơ tán vào cuối tuần qua gần Sedona, bang Arizona. Tính đến chiều 21/6, khoảng 300 nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập lửa, nhưng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát. Những cư dân đã sơ tán trước đó vẫn chưa được phép trở về nhà.

Phần lớn khu vực miền Tây nước Mỹ, từ dãy Rockies đến bờ Thái Bình Dương, đã ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình vào cuối tuần qua và dự báo thời tiết còn nóng hơn vào đầu tuần này. Giới chức cảnh báo thời tiết khô nóng kéo dài cùng độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Phần lớn bang Utah đang trải qua tình trạng hạn hán nghiêm trọng đến cực đoan, trong khi một số khu vực của Arizona và Colorado cũng đang chịu hạn hán nghiêm trọng, theo Cơ quan Dự báo Hạn hán Mỹ. Tại Colorado, khu vực tây nam của bang đang chịu cảnh báo đỏ do Cơ quan Khí tượng Quốc gia ban hành đến hết ngày 22/6, vì gió mạnh và độ ẩm tương đối thấp.

Trong khi đó, Sở Lâm nghiệp bang Florida cho biết các đội cứu hỏa từ khắp tiểu bang đã gần như khống chế được một số vụ cháy bụi rậm tại khu vực phía tây hạt Miami-Dade, bang Florida.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy rừng ở California, Mỹ, trước đây

Nguồn video: VTV
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