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Quân sự - Thế giới

Lũ lụt ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

Thống đốc bang Kentucky (Mỹ), ông Andy Beshear, cho biết 4 người đã thiệt mạng do lũ lụt gây ra bởi các trận mưa lớn tại bang này.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Thống đốc Andy Beshear ngày 28/6 cho biết, 4 người đã thiệt mạng do lũ lụt từ các trận mưa giông tại bang Kentucky hôm 27/6, đồng thời ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi dự báo sẽ còn có thêm mưa lớn.

Cảnh báo lũ quét đã được ban hành vào ngày 27/6 cho một số khu vực của Kentucky và Indiana do mưa lớn, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).

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4 người đã thiệt mạng do lũ lụt từ các trận mưa giông tại bang Kentucky, Mỹ. Ảnh: Sở cảnh sát Richmond.

Vào cuối chiều 27/6, cơ quan này cho biết mưa lớn đã trút xuống một số khu vực ở tây nam Indiana, và dự báo sẽ còn tiếp tục mưa thêm. Văn phòng Thống đốc Beshear cho biết, một số nơi ở Kentucky có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 18 cm cho đến cuối buổi tối.

Ông Beshear thông báo trên mạng xã hội rằng 3 người đã thiệt mạng tại hạt Madison và 1 người tại hạt Jackson do lũ lụt.

Theo Văn phòng Giám định y tế hạt Madison, hai nạn nhân, một nam và một nữ, được phát hiện đã tử vong trong nhà sau khi nước lũ tràn vào một khu vực của thành phố Richmond, Kentucky, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong nhà.

Một nạn nhân khác được tìm thấy trong một chiếc xe bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên đường Tates Creek gần thành phố Lexington, theo thông tin từ Văn phòng Giám định y tế.

Ông Carlos Coyle, quan chức tại Văn phòng Giám định y tế hạt Madison, cho biết các đội tìm kiếm cứu nạn đang đi từng nhà để tìm kiếm nạn nhân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Ông cũng cho biết, một số khu vực vẫn chưa thể tiếp cận được.

Thống đốc Beshear cho biết trên mạng xã hội rằng có “nhiều tuyến đường lớn bị ngập” tại hạt Madison và ít nhất 12 tuyến đường của bang “không thể lưu thông” do bị ngập lụt.

“Đây là một trận lũ lụt nghiêm trọng, các đội cứu hộ đã phải thực hiện nhiều cuộc giải cứu người dân khỏi xe cộ và nhà cửa bị ngập trên khắp bang. Khi mưa lớn còn tiếp diễn đến tận đêm khuya, chúng tôi kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và hạn chế di chuyển, đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế”, ông nhấn mạnh trong một tuyên bố riêng.

Tại tây bắc Kentucky, gần thành phố Louisville, các quan chức quản lý khẩn cấp hạt Bullitt đã yêu cầu cư dân trên một tuyến đường nông thôn sơ tán phòng ngừa sau khi xảy ra sạt lở tại bờ đập. Họ cho biết đập vẫn an toàn và chưa có dấu hiệu sắp vỡ.

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Nguồn video: VTV
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