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Quân sự - Thế giới

Bang Utah của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng

Thời tiết nóng, khô và gió mạnh khiến một đám cháy rừng lan nhanh tại bang Utah, Mỹ, buộc Thống đốc bang này phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, thời tiết nóng, khô và gió mạnh khiến một đám cháy rừng lan nhanh tại bang Utah, buộc Thống đốc bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hạn chế sử dụng pháo hoa khi điều kiện thời tiết nguy hiểm đang diễn ra trên khắp miền Tây nước Mỹ.

Các máy bay chữa cháy đã phải tạm ngừng hoạt động vào ngày 26/6 khi gió mạnh xuất hiện tại đám cháy Cottonwood, hiện là vụ cháy rừng lớn nhất đang diễn ra ở Mỹ. Gió giật mạnh và độ ẩm thấp khiến các đội cứu hỏa gần như không còn lựa chọn nào để làm chậm đà lan nhanh của ngọn lửa, đặc biệt khi lửa bùng lên trên ngọn cây.

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Khói bốc lên từ đám cháy Cottonwood gần Beaver, bang Utah, ngày 26/6/2026. Ảnh: AP/Ty ONeil.

“Chúng tôi không nghĩ thời tiết sẽ ủng hộ trong vài ngày tới. Chúng tôi đang chứng kiến đám cháy cực đoan với nhiều điểm cháy mới xuất hiện”, một quan chức cho hay.

Đám cháy Cottonwood, bùng phát tại khu vực thưa dân cư ở miền nam Utah, đã lan rộng hơn 290 km2 vào ngày 26/6. Đây là một trong số nhiều vụ cháy rừng lớn đang diễn ra tại Utah, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Eagle Point ở hạt Beaver và buộc phải sơ tán người dân. Tại cộng đồng Marysvale, khói dày đặc che khuất mặt trời, tro bụi rơi như mưa.

“Chúng ta đang đối mặt với 48 giờ thời tiết nguy cấp mà Utah chưa từng chứng kiến trong 5 năm qua”, nhà khí tượng học Jason Straub phát biểu tại cuộc họp cộng đồng ở hạt Beaver tối 26/6.

Ông cho biết, một đợt không khí lạnh vào ngày 28/6 sẽ mang theo gió mạnh có thể đẩy đám cháy theo những hướng mới trước khi thời tiết bắt đầu ổn định vào tuần tới.

Khói chủ yếu bay về phía đông nên chất lượng không khí tại các điểm du lịch nổi tiếng như công viên quốc gia Zion và Bryce Canyon - nằm khá xa đám cháy về phía nam - không bị ảnh hưởng đáng kể.

Tuy nhiên, cột khói vẫn có thể được nhìn thấy từ cách xa nhiều dặm, thậm chí tận bang Colorado.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một đám cháy rừng ở Mỹ hồi năm 2025

Nguồn video: VTV
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