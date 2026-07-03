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Quân sự - Thế giới

Cháy rừng tàn phá miền Nam nước Pháp

Các vụ cháy rừng hoành hành ở miền Nam nước Pháp sau nhiều tuần thời tiết khô hạn với nền nhiệt cao kỷ lục trên khắp cả nước.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, đám cháy rừng lớn nhất lan rộng ở các vùng Aude và Herault, nơi có tới 800 lính cứu hỏa và 150 xe cứu hỏa được huy động để dập tắt ngọn lửa lan rộng trên diện tích hơn 900 ha.

Các vụ cháy rừng khác cũng bùng phát ở vùng Marseille lân cận, nơi hai đám cháy hôm 2/7 đã được kiểm soát nhưng chưa dập tắt hoàn toàn.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết gần 7.000 vụ cháy đã bùng phát kể từ đầu mùa hè, với khoảng 8.700 ha đã bị thiêu rụi.

"Tình hình khá căng thẳng", Thủ tướng Lecornu nói.

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Bức ảnh này do lực lượng cứu hỏa Pháp SDIS13 cung cấp vào ngày 2/7/2026, cho thấy đám cháy rừng gần La Fare, miền Nam nước Pháp. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa Pháp SDIS13/AP.

Tại vùng Aude, 4 máy bay chữa cháy đã được điều động để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa.

Ông Alain Bucquet, Tỉnh trưởng vùng Aude, nói với kênh truyền hình France Info: "Mục tiêu là nhanh chóng khống chế đám cháy vì nhiệt độ đang tăng cao và gió ngày càng mạnh".

Vùng Aude thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cháy rừng và năm ngoái, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy rừng lớn nhất nước Pháp trong nhiều thập kỷ qua tại khu vực này.

Xa hơn về phía nam, các đám cháy lan rộng tại khu nghỉ mát ven biển Canet-en-Roussillon đã buộc 1.500 người phải sơ tán khỏi 3 khu cắm trại và thiêu rụi hàng trăm nhà di động, theo lời ông Pierre Regnault de la Mothe, Tỉnh trưởng khu vực.

"Lực lượng cứu hỏa đã tham gia vào cuộc chiến quyết liệt để ngăn ngọn lửa lan rộng trong khu công nghiệp", ông Pierre nói thêm.

Nhiệt độ cao và tình trạng hạn hán dự kiến ​​sẽ tiếp tục kéo dài, không có mưa trong những ngày tới, sau các đợt nắng nóng hồi tháng 5 và cuối tháng 6, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy rừng ở California, Mỹ

Nguồn video: VTV
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