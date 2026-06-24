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Xã hội

Cháy rừng ở Thanh Hóa: Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ được huy động

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy được huy động để khống chế vụ cháy rừng Mai Lâm tại phường Hải Bình giữa thời tiết nắng nóng trên 40 độ C.

Theo Lê Hải/VOV

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 13h38 ngày 24/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo của người dân về vụ cháy rừng Mai Lâm trên địa bàn phường Hải Bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Công an phường Hải Bình cũng huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các phương án chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực xảy ra cháy lên tới hơn 40 độ C, kết hợp với địa hình đồi núi và thảm thực bì dày.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Ảnh: Báo Thanh Hóa.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa nhằm ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, làm rõ.

vov.vn
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#cháy rừng #VOV #cháy rừng #Thanh Hóa #thời tiết 40 độ c

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