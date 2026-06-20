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Xã hội

Dập lửa cháy rừng, 2 vợ chồng tử vong thương tâm ở Hà Tĩnh

Trong quá trình dập lửa cháy rừng, vợ chồng ông Hồ Văn L. (xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Hạo Nhiên

Chiều 20/6, UBND xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng. Trong quá trình tham gia chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai người đã tử vong.

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Dập lửa cháy rừng, 2 vợ chồng tử vong thương tâm ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng Tây Xuân, thuộc xã Kỳ Văn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác dập lửa.

Trong lúc chữa cháy, mọi người phát hiện vợ chồng ông Hồ Văn L. (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1972, cùng trú tại xã Kỳ Văn) nằm bất động tại hiện trường.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó hai nạn nhân có thể đã tham gia chữa cháy rừng và không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.
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Lực lượng chức năng tham gia dập lửa. Ảnh: Minh Phong.
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