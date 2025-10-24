Chấn thương vùng cổ dễ mất mạng trong vài phút

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiến hành ca phẫu thuật kịp thời cứu sống người bệnh với vết thương phức tạp vùng cổ.

Người bệnh được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, vùng cổ có vết thương sâu và phức tạp, khí quản bị dập nát, lộ mặt trước, sụn giáp bị cắt đứt hoàn toàn, lộ động mạch – nguy cơ chảy máu và suy hô hấp cấp rất cao.

Ngay khi tiếp nhận, kíp cấp cứu đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ toàn viện”, huy động khẩn cấp các chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, tai mũi họng, gây mê hồi sức… phối hợp xử trí. Người bệnh nhanh chóng được đặt Canuyn, kiểm soát đường thở, sau đó được chuyển thẳng lên phòng mổ để xử lý tổn thương.

Các bác sĩ phẫu thuật xử trí cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Uông Hồng Hợp, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, người trực tiếp tham gia phẫu thuật cho biết: “Trường hợp này tổn thương rất nặng, vết cắt làm đứt toàn bộ sụn giáp, khí quản dập nát, mạch máu vùng cổ bị bộc lộ. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ trong vài phút do mất máu hoặc suy hô hấp.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các ê-kíp, ca phẫu thuật đã thành công, người bệnh qua cơn nguy kịch. Hiện sau gần 2 tuần điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, vết thương vùng cổ là một trong những tổn thương nguy hiểm nhất, có thể gây mất máu, suy hô hấp và tổn thương các cấu trúc quan trọng chỉ trong vài phút. Việc kích hoạt báo động đỏ toàn viện đã giúp rút ngắn thời gian xử trí, tăng cơ hội sống cho người bệnh.