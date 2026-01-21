Người đàn ông nguy kịch vì bị thang máy kẹp cổ lúc làm việc

Suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng

Trong lúc vận chuyển hàng hóa, một sự cố kỹ thuật bất ngờ đã biến chiếc thang máy thành “gọng kìm” nghiệt ngã, kẹp chặt lấy vùng cổ của anh N.H. (28 tuổi, ngụ Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Cú kẹp cực mạnh khiến nam công nhân đổ gục. Đồng nghiệp của anh đã kịp thời giải cứu và chuyển khẩn nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu.

Hình ảnh vết thương của nạn nhân do bị thang máy kẹp cổ khi mới nhập viện - Ảnh BVCC

Khoa Cấp cứu tiếp nhận anh H. trong tình trạng nguy kịch: Suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng, cùng những vết thương dập, hở phức tạp vùng đầu – cổ làm ảnh hưởng đến hô hấp, vành tai trái gần như đứt lìa.

Ngay lập tức, báo động đỏ nội viện được kích hoạt, huy động các chuyên khoa Liên chuyên khoa, Ngoại Thần kinh, Chấn thương Chỉnh hình, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực có mặt để hội chẩn tại chỗ, nhanh chóng đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, ổn định tuần hoàn và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Ghi nhận tại phòng cấp cứu, người bệnh bị tổn thương hở phức tạp vùng đầu – cổ, vành tai trái gần như đứt lìa, rối loạn huyết động trầm trọng. Hình ảnh chẩn đoán cho thấy mức độ tàn khốc của vụ tai nạn, tổn thương nghiêm trọng khí quản, gãy xương sườn số 1 và số 2 ở cả hai bên, kèm theo tình trạng khí tràn ra dưới da lan rộng.

Đây là dạng chấn thương tối cấp, có nguy cơ diễn tiến suy hô hấp, ngưng thở và trụy tim mạch nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, anh H. được chuyển đến phòng mổ. Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp Liên chuyên khoa, các tổn thương phức tạp ở vùng cổ, tai và đường thở lần lượt được xử lý tỉ mỉ.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU), với sự giám sát chặt chẽ các chỉ số hô hấp và tuần hoàn.

Sau 2 ngày điều trị hồi sức tích cực, tình trạng của anh H. cải thiện rõ rệt, ý thức tỉnh táo, tự thở tốt và các chỉ số sinh tồn ổn định. Hiện người bệnh đã được rút ống nội khí quản và tiếp tục theo dõi tại khoa Liên chuyên khoa.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tai nạn thang máy, dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm

Chia sẻ về trường hợp này, BS.CKII. Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, chấn thương vùng cổ do tai nạn thang máy là dạng tổn thương đặc biệt nguy hiểm vì có thể dẫn đến tổn thương đồng thời đến đường thở, mạch máu lớn và hệ hô hấp.

Với những ca như vậy, chỉ cần chậm trễ trong kiểm soát đường thở và can thiệp phẫu thuật có thể dẫn đến tử vong. Việc kích hoạt báo động đỏ nội viện và sự phối hợp khẩn trương giữa các chuyên khoa đóng vai trò quyết định giúp giữ lại sự sống cho người bệnh.