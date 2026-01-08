Hà Nội

Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở Thanh Hóa

Một bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi bên đường ở xã Yên Thọ (Thanh Hóa). Hiện, chính quyền địa phương thông báo kêu gọi cha, mẹ hoặc người thân liên hệ nhận lại.

Thanh Hà

Ngày 8/1, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Yên Thọ (Thanh Hóa) cho biết, địa phương đang thông báo tìm người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường vào chiều 6/1, tại tuyến đường 505B đoạn qua thôn Đồng Yên, xã Yên Thọ.

hh.png
Người dân phát hiện bé gái vừa sinh, chưa cắt rốn, nặng khoảng 3,5 kg, sức khỏe bình thường, được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện bé gái vừa sinh, chưa cắt rốn, nặng khoảng 3,5 kg, sức khỏe bình thường, được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ, quấn bằng tấm ga trải giường cũ màu đỏ, bên dưới lót vài bộ quần áo cũ, không có giấy tờ hay thông tin gì kèm theo.

Ngay sau đó, bé được đưa về Trạm Y tế Yên Lạc để kiểm tra sức khỏe. Cơ quan chức năng gồm Công an xã, UBND xã và Trạm Y tế đã lập biên bản xác định trẻ bị bỏ rơi. Hiện, cháu bé đang được Trạm Y tế Yên Lạc chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND xã Yên Thọ đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại. Nếu đến ngày 13/1 người thân không xuất hiện, UBND xã sẽ thực hiện quản lý trẻ bị bỏ rơi theo quy định pháp luật.

