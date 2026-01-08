Đột nhập cửa hàng điện thoại, nhóm đối tượng 'cuỗm' nhiều tài sản

Công an xã Vân Tụ (Nghệ An) vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng đột nhập cửa hàng kinh doanh điện thoại, trộm cắp số tài sản trị giá khoảng 115 triệu đồng.

Ngày 1/8, thông tin từ Công an xã Vân Tụ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Công an xã Vân Tụ tiếp nhận tin báo từ đại diện một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều tài sản với tổng trị giá khoảng 115 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Vân Tụ đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy xét. Qua đó, cơ quan Công an xác định các đối tượng gây án gồm Lê Công Thắng (SN 2007), Nguyễn Văn Tiến (SN 2012) và Nguyễn Bá Long (SN 2012), đều trú tại xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone, 5 điện thoại Samsung và 2 điện thoại Vivo, tất cả đều đã qua sử dụng, với tổng trị giá ước tính khoảng 115 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Vân Tụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.