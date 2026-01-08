Cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V khai gì tại tòa?

Cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V khai để có tiền chi cho ngoại giao, bị cáo đồng ý cho các đăng kiểm viên nhận tiền...

Chiều 8/1, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V (Trung tâm), TP HCM.



Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc Trung tâm là người đưa ra chủ trương cho đăng kiểm viên tại trung tâm nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm nên phải chịu trách nhiệm hình sự chung về hành vi nhận hối lộ với tổng số 6,3 tỷ đồng, trong đó Hải hưởng lợi số tiền 570 triệu đồng.

Trình bày tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Hải khai để có tiền chi cho ngoại giao, bị cáo đồng ý cho các đăng kiểm viên nhận tiền. Tuy nhiên, bị cáo Hải cho rằng mình không chủ trương cho các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi vi phạm. Trên thực tế, bị cáo có kiểm tra nhưng không phát hiện lỗi vi phạm và nghĩ khi làm xong, các chủ phương tiện cho anh em.

Bị cáo Hải khai Trung tâm đã chi tiền cho cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình 650 triệu đồng (từ năm 2016 đến năm 2021), Đặng Việt Hà số tiền 390 triệu đồng.

Ngoài ra, bị cáo Hải còn phải chi tiền cho các chi phí cuối năm, gặp mặt, lễ tết... Cựu Giám đốc Trung tâm cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 570 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Tại tòa, Phó giám đốc Trung tâm Chu Đình Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cáo buộc, bị cáo Hiệp đã thống nhất chủ trương của bị cáo Hải trong việc cho phép các đăng kiểm viên tại trung tâm nhận hối lộ trong hoạt động đăng kiểm nên phải chịu trách nhiệm hình sự chung về hành vi nhận hối lộ với tổng số 6,3 tỷ đồng, trong đó bị cáo Hiệp hưởng lợi 570 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Trần Dũng (đăng kiểm viên) cũng thừa nhận hành vi sai phạm.

Theo đó, bị cáo Dũng là đăng kiểm viên phụ trách chuyền số 3, 4 đã truyền đạt lại chủ trương của ban giám đốc cho các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm.

Bị cáo Dũng khai theo yêu cầu của bị cáo Hải (thời điểm đó là giám đốc trung tâm) phải cố gắng xin 2 triệu đồng/ngày để tiếp khách. Nguồn tiền bị cáo Dũng nhận do khách hàng, môi giới đưa. Tổng cộng bị cáo Dũng và các đăng kiểm viên trong chuyền của mình đã nhận hơn 1,8 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, trong 64 bị cáo, ngoài ban giám đốc trung tâm, đăng kiểm viên nhận hối lộ, còn có các bị cáo làm trong doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lao động tự do... bị truy tố về tội đưa hối lộ.

Trong số các bị cáo, bị cáo Phạm Văn Ngon (nhân viên Công ty Tốc Độ) đã có hành vi thỏa thuận đưa hối lộ cho Tạ Công Nghĩa 29 lần với tổng số tiền hơn 23 triệu đồng để được đăng kiểm nhanh, bỏ qua lỗi khi kiểm định xe của công ty.

Tại tòa, bị cáo Ngon thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Ngon cho rằng trước đó có một số lần xe bị trả về do lỗi đèn xi nhan... nên bị cáo và nhiều bị cáo khác hiểu rằng việc chung chi là "chi phí ngầm".

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi...