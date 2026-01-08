Hà Nội

Xã hội

Đòi 'trả nợ ân tình', người đàn ông lĩnh 7 năm tù

Với cáo buộc tội “Cưỡng đoạt tài sản”, Võ Công Đạt bị Toà án Nhân dân Khu vực 1 – Hà Tĩnh tuyên phạt 7 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 8/1, Toà án Nhân dân Khu vực 1 – Hà Tĩnh mở phiên toà hình sự xét xử bị cáo Võ Công Đạt (SN 1987, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Võ Công Đạt có quan hệ thông gia họ hàng xa với anh N.Q.B. (SN 1966, trú TDP 09 Nam Hà, phường Thành Sen) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại K.N. Khoảng tháng 4/2025, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Đạt nảy sinh ý định yêu cầu vợ chồng anh B., chị T. “trả nợ ân tình” bằng cách đưa 800 triệu đồng hoặc cho 1 xe ô tô VinFast VF8.

Từ ngày 19/4/2025 đến 22/8/2025, Võ Công Đạt nhiều lần chụp ảnh, đăng tải bài viết trên Facebook, TikTok nhằm đe dọa, bôi nhọ, làm ảnh hưởng uy tín vợ chồng anh B., chị T. và Công ty TNHH Thương mại K.N. Ngoài ra, Đạt liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa dùng vũ lực, gây hại cho gia đình anh B, chị T.

image-1.jpg
Võ Công Đạt tại phiên toà. Ảnh: Văn Hoàng

Đến ngày 22/8/2025, Đạt “chốt” yêu cầu, buộc vợ chồng chị T. chuyển 300 triệu đồng để “buông tha”. Lo sợ bị xâm hại sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, cùng ngày chị T. đã chuyển khoản cho Đạt số tiền 300 triệu đồng.

Sau khi chị T. chuyển tiền, thư ký của chị biết được nên đã tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đạt.

Tại phiên toà, Võ Công Đạt đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Công Đạt 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

