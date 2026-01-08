Dựng hiện trường bị trộm, con trai 'cuỗm' vàng của gia đình đem đánh bạc

Ngày 8/1, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Hạnh (SN 2000, trú tại bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/1, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ ở bản Kẻ Nính về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập phòng ngủ, lấy trộm gần 10 chỉ vàng, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Số vàng bị mất là tài sản gia đình tích góp nhiều năm, đồng thời có một phần là vàng do con gái gia chủ gửi về nhờ cất giữ.

Vi Văn Hạnh cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều hộ dân trong khu vực đi làm rừng dài ngày, không có người ở nhà. Đây cũng là vụ trộm tài sản có giá trị lớn đầu tiên xảy ra tại bản Kẻ Nính, khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, truy xét. Chỉ sau 24h kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ Vi Văn Hạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Quế Phong.

Qua điều tra xác định, Vi Văn Hạnh chính là con trai của chủ nhà bị mất trộm. Do cần tiền để đánh bạc và tiêu xài cá nhân, Hạnh đã nói dối gia đình là đi làm tại Quế Phong, sau đó bắt xe về Quỳ Châu, đột nhập vào phòng ngủ của gia đình mình để lấy trộm số vàng trên. Sau khi bán vàng được khoảng 150 triệu đồng, đối tượng đã đánh bạc trên mạng và thua hết số tiền. Trong quá trình thực hiện hành vi, Hạnh còn dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quỳ Châu điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.