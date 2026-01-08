Hà Nội

Xã hội

Nghệ An liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Nghệ An đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thanh Hà

Ngày 8/1, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an phường Cửa Lò đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 1,114 gam ma túy đá.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 6/1, tại tuyến đường tỉnh 537C (thuộc khối Điện Biên, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Dũng Sơn (SN 1974, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,340 gam ma túy đá.

images2076086-3562569436996175927.jpg
Nguyễn Dũng Sơn và Hoàng Việt Huy tại cơ quan Công an.

Cùng ngày, tại số nhà 3, đường Lê Văn Miến, phường Cửa Lò, Công an phường Trường Vinh phối hợp với Công an phường Cửa Lò tiếp tục phát hiện, bắt giữ Hoàng Việt Huy (SN 1981, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,774 gam ma túy đá, được cất giấu trong túi nilon.

Theo cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, các đối tượng không tu chí làm ăn, thường xuyên tụ tập, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Khởi tố 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở Tuyên Quang

Ngày 8/1, công an Tuyên Quang khởi tố 4 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 0,639g heroine trong chiến dịch đấu tranh tội phạm ma túy.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Văn Tâm, sinh năm 1996, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1985, trú tại xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Bích Hạnh, sinh năm 1993 và Nguyễn Văn Vang, sinh năm 1959, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

611465062-1359765499521026-2403710494502609867-n.jpg
4 đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 4 thanh niên từ 16-19 tuổi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 4 thanh niên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy, cảnh báo về tác hại của ma túy.

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: C.Q.T, trú tại xã Yên Minh; C.S.Đ, L.C.H và N.B.T cùng trú tại xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

f793ce1da17f0230f23f4a934f126ad7.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định khởi tố đối với 1 trong số 4 bị can.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắc Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 5/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Ninh) trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 23h45, ngày 2/1/2026, trong quá trình tuần tra trên Quốc lộ 37, đoạn qua Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động, phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Xem chi tiết

