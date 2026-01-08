Nghệ An liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy

Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng Nghệ An đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 8/1, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an phường Cửa Lò đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 1,114 gam ma túy đá.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 6/1, tại tuyến đường tỉnh 537C (thuộc khối Điện Biên, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Dũng Sơn (SN 1974, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,340 gam ma túy đá.

Nguyễn Dũng Sơn và Hoàng Việt Huy tại cơ quan Công an.

Cùng ngày, tại số nhà 3, đường Lê Văn Miến, phường Cửa Lò, Công an phường Trường Vinh phối hợp với Công an phường Cửa Lò tiếp tục phát hiện, bắt giữ Hoàng Việt Huy (SN 1981, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,774 gam ma túy đá, được cất giấu trong túi nilon.

Theo cơ quan Công an, cả hai đối tượng đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, các đối tượng không tu chí làm ăn, thường xuyên tụ tập, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.