Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy 6 người thương vong ở TP HCM

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Ngày 5/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 236 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM.

Khoảng 4h37 ngày 5/12, vụ cháy xảy ra tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM làm chết 4 người, bị thương 2 người.

Hiện trường vụ cháy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND TP HCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Theo các nhân chứng, đám cháy phát ra từ một quán ốc cao 4 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khói lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần căn nhà, trước nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy mini của người dân.

Đám cháy chỉ được dập tắt sau khi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường, tiến hành khống chế vụ cháy. Cảnh sát đã đưa 6 người gồm trẻ em và phụ mắc kẹt bên trong ra ngoài trong tình trạng ngạt khói.

Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) cho biết, vào lúc hơn 4h sáng, đơn vị tiếp nhận thông tin vụ cháy xảy ra tại địa chỉ nói trên và đã điều động 3 xe cứu thương gồm 1 xe của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và 2 xe của Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đến hiện trường.

Tại hiện trường, nhân viên y tế tiếp nhận tổng cộng 6 nạn nhân. Trong số này, 4 người được ghi nhận đã ngưng tim, ngưng thở. Các nhân viên cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi và nhanh chóng chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn do vị trí gần hiện trường. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 hỗ trợ 2 ca là trẻ em. Tuy nhiên, do tình trạng nặng, 4 bệnh nhân đã tử vong (2 người lớn, 2 trẻ em). 2 nạn nhân còn lại bị thương do nhảy từ trên cao xuống để thoát nạn. Hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục theo dõi, điều trị.