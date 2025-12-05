Hà Nội

Xã hội

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy 6 người thương vong ở TP HCM

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Hải Ninh

Ngày 5/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 236 về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM.

Khoảng 4h37 ngày 5/12, vụ cháy xảy ra tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM làm chết 4 người, bị thương 2 người.

777.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND TP HCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Theo các nhân chứng, đám cháy phát ra từ một quán ốc cao 4 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khói lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần căn nhà, trước nỗ lực dập lửa bằng bình chữa cháy mini của người dân.

Đám cháy chỉ được dập tắt sau khi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường, tiến hành khống chế vụ cháy. Cảnh sát đã đưa 6 người gồm trẻ em và phụ mắc kẹt bên trong ra ngoài trong tình trạng ngạt khói.

Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) cho biết, vào lúc hơn 4h sáng, đơn vị tiếp nhận thông tin vụ cháy xảy ra tại địa chỉ nói trên và đã điều động 3 xe cứu thương gồm 1 xe của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và 2 xe của Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đến hiện trường.

Tại hiện trường, nhân viên y tế tiếp nhận tổng cộng 6 nạn nhân. Trong số này, 4 người được ghi nhận đã ngưng tim, ngưng thở. Các nhân viên cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi và nhanh chóng chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn do vị trí gần hiện trường. Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 hỗ trợ 2 ca là trẻ em. Tuy nhiên, do tình trạng nặng, 4 bệnh nhân đã tử vong (2 người lớn, 2 trẻ em). 2 nạn nhân còn lại bị thương do nhảy từ trên cao xuống để thoát nạn. Hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục theo dõi, điều trị.

Xã hội

Hàng chục xe cứu hỏa chữa cháy xưởng ván ép rộng nghìn mét ở Phú Thọ

Một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng ván ép của Công ty TNHH Hải Hoài ở xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ, hàng chục xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường dập lửa.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 13h ngày 3/11, ngọn lửa bùng phát tại xưởng ván ép rộng hàng nghìn m² của Công ty TNHH Hải Hoài, nằm giáp đường tỉnh 325B, địa bàn xã Xuân Lũng.

Nhìn từ xa cũng có thể thấy cột khói lớn bao trùm khu vực. Rất đông người dân đứng dọc đường theo dõi.

Xã hội

Cháy lớn tại bãi tập kết hàng hóa sau Bệnh viện Hòa Vang

Bãi tập kết hàng hóa ở thôn Thạch Nham Đông bốc cháy trưa 1/12, kèm nhiều tiếng nổ, khói đen bao trùm, lực lượng PCCC Đà Nẵng huy động phương tiện dập lửa.

Một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ liên tiếp đã xảy ra từ trưa 1/12 tại bãi tập kết hàng hóa thuộc thôn Thạch Nham Đông (xã Bà Nà, TP Đà Nẵng), khiến cả khu vực bao trùm trong khói đen dày đặc. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động hàng chục phương tiện, nhân lực để khống chế đám cháy trong nhiều giờ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h15 cùng ngày. Theo người dân địa phương, đám cháy xuất phát từ kho chứa hàng nằm trên khu đất trống phía sau Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang. Bên trong kho có nhiều thùng container và vật liệu dễ cháy nên lửa bùng phát mạnh, liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Từ xa hàng km vẫn có thể quan sát cột khói đen cuộn cao.

Xã hội

Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy tại Nhà máy Bia lúc rạng sáng

Tại khu vực tầng 2 của nhà máy bia Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã tới hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư....

Ngày 1/12, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 05h54 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận tin báo cháy tại nhà máy bia Hà Nội, địa chỉ tại số 183, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

67.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương tiện dập tắt đám cháy.
