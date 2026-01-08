Bị phạt 20 triệu đồng vì dùng xe bò kéo tay khai thác 24m3 cát trái phép

Người đàn ông bị phạt 20 triệu đồng vì hành vi khai thác 24m3 cát trái phép bằng 1 chiếc xẻng và xe bò kéo tay.

UBND xã Vĩnh Thực, tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với ông Lê Văn Vinh, trú tại thôn Vĩnh Thực 1, xã Vĩnh thực, tỉnh Quảng Ninh vì hành về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, ngày 23/12/2025, ông Lê Văn Vinh đã có hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với khối lượng 24 m3. Khu vực ông Lê Văn Vinh Khai thác cát thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu ông Lê Văn Vinh thực hiện hoàn nguyên toàn bộ số vật liệu xây dựng (cát) trả lại hiện trang ban đầu của khu vực Bãi Bằng như trước khi khai thác và tịch thu phương tiện sử dụng vi phạm hành chính là 11 xẻng, 1 xe bò kéo tay.