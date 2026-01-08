Hà Nội

Xã hội

Chiến sĩ Công an kịp thời cứu nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

Trong quá trình tuần tra, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã nhanh chóng phát hiện và đưa một nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đi cấp cứu.

Thanh Hà

Chiều 8/1, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kịp thời phát hiện và đưa một nữ sinh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đi cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người bị nạn.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 15h30 cùng ngày, tổ công tác do Thiếu tá Trần Đức Anh làm tổ trưởng, cùng 3 cán bộ, chiến sĩ, đang tuần tra tuyến ven sông Lam, khu vực Bến Thủy (cũ), phát hiện một nữ sinh nằm bất tỉnh bên đường, cạnh chiếc xe máy bị đổ.

image.jpg
Nữ sinh bị tai nạn nằm bất động bên đường được cán bộ chiến sĩ công an cứu giúp.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc A. (SN 2007, trú khối Khánh Hậu, phường Trường Vinh). Thời điểm phát hiện, nữ sinh bị chấn thương nặng ở vùng đầu, mặt và cằm, mất nhiều máu, tinh thần hoảng loạn.

Nhận định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng phương tiện đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh để cấp cứu và thông báo cho gia đình. Nhờ được cứu chữa kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Gia đình nạn nhân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, nhanh nhạy và nghĩa cử kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Vinh. Hành động này không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng người dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

