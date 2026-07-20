Chàng trai Việt quyết cưới cô gái Đức ngay lần đầu gặp

Từ lần gặp đầu tiên ở Đức, Hoàng Thịnh đã tin Medine sẽ trở thành vợ anh. Sáu năm sau, cả hai chính thức về chung một nhà.

Lời hứa với chính mình ngay từ lần đầu gặp

Năm 2020, khi làm việc tại thành phố Hannover (Đức), Hoàng Thịnh (26 tuổi), kỹ sư kinh doanh phần mềm, quen Medine Halili (25 tuổi) qua mạng xã hội. Theo Znews, sự đồng điệu trong suy nghĩ khiến cả hai nhanh chóng quyết định gặp mặt. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, Thịnh bị chinh phục bởi sự chăm chỉ, tử tế và nguồn năng lượng tích cực của cô gái Đức.

"Trong lần đầu gặp gỡ, tôi đã tự nhủ với bản thân một điều táo bạo, sẽ có một ngày tôi cưới cô gái này", Thịnh chia sẻ.

Hành trình đến hôn nhân của họ không hoàn toàn thuận lợi. Gia đình Thịnh, dù đã định cư tại Đức từ năm 1990, vẫn mong con trai kết hôn với một cô gái Việt. Trong khi đó, bố mẹ Medine lại hy vọng con gái lập gia đình với người Đức để hạn chế những khác biệt về ngôn ngữ và lối sống.

Thay vì tìm cách thuyết phục bằng lời nói, Thịnh và Medine chọn chứng minh tình cảm bằng sự đồng hành suốt 6 năm. Khoảng thời gian ấy giúp hai bên gia đình dần tin tưởng và ủng hộ quyết định của họ.

Hoàng Thịnh và Medine Halili bên nhau 6 năm trước đám cưới. Ảnh: Vietnamnet.

Trong mắt Thịnh, Medine là cô gái mạnh mẽ, chu đáo và giàu tình cảm. Còn Medine cho biết cô luôn cảm thấy an toàn khi ở bên người bạn đời.

"Ở bên anh ấy, tôi có thể chia sẻ mọi điều và luôn ngập tràn tiếng cười. Quan trọng hơn, anh ấy luôn lắng nghe, những lúc tôi buồn đều biết cách an ủi và ở bên cạnh. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc", Medine chia sẻ.

Chọn về Việt Nam tổ chức hôn lễ truyền thống

Theo Vietnamnet, sau khi Thịnh hoàn thành chương trình học và Medine kết thúc khóa đào tạo nghiệp vụ, cả hai quyết định trở về Việt Nam tổ chức đám cưới vào tháng 7/2026 với đầy đủ các nghi thức truyền thống, từ lễ ăn hỏi đến lễ rước dâu.

Những nghi thức cưới, không khí sum họp và sự đón tiếp nồng hậu của gia đình Việt để lại nhiều ấn tượng với các thành viên nhà gái. Đặc biệt, mọi người đều thích thú khi được mặc áo dài. Các chị em của Medine dành nhiều lời khen cho trang phục truyền thống Việt Nam bởi vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và cảm giác thoải mái.

Hôn lễ có khoảng 260 khách mời là người thân, hàng xóm và bạn bè thân thiết của gia đình chú rể. Theo Thịnh, khoảnh khắc khiến anh xúc động nhất là khi Medine xuất hiện trong tà áo dài cưới và được mọi người đón nhận như một thành viên chính thức của gia đình.

Medine diện áo dài đỏ trong ngày trọng đại. Ảnh: Znews.

Ảnh: Vietnamnet.

"Tôi biết Medine sẽ rất đẹp nhưng vẫn không ngờ cô ấy mặc áo dài lại xinh đẹp đến như vậy. Chứng kiến Medine được mọi người đón nhận như một thành viên chính thức của gia đình, tôi rất hạnh phúc", anh chia sẻ.

Theo chia sẻ của chuyên viên trang điểm Thư Phan với Phụ nữ Mới, điều khiến cô ấn tượng nhất trong hôn lễ là không khí gần gũi, ấm cúng cùng niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của hai bên gia đình.

"Cô dâu và chú rể rất tình cảm. Từ cách nói chuyện đến những cử chỉ dành cho nhau đều nhẹ nhàng, ngọt ngào. Là người đồng hành từ lúc chuẩn bị đến khi buổi lễ diễn ra, mình cảm nhận rõ tình yêu và sự trân trọng mà hai bạn dành cho nhau", Thư Phan chia sẻ.

Sau lễ cưới, Medine và Thịnh dự định ở lại Việt Nam thêm vài tuần để cùng gia đình khám phá miền Tây trước khi trở lại Đức sinh sống và làm việc.

"Tôi biết ơn vì được kết hôn với người mà mình thực sự yêu thương. Giờ đây, chúng tôi có thể cùng nhau bắt đầu một chương mới của cuộc đời", Thịnh bày tỏ.

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