Chân dung nhà thầu Nguyễn Kiệt Bạc Liêu và tỷ lệ trúng thầu "khủng"

à thành viên đứng đầu trong liên danh trúng gói thầu Cựa Gà - Phan Màu, Công ty Nguyễn Kiệt Bạc Liêu sở hữu một hồ sơ năng lực ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu lên tới 72%, đặc biệt là tại các dự án do Ban QLDA huyện Đông Hải mời thầu.

Trong kỳ trước, chúng ta đã lật mở những dấu hiệu bất thường đầu tiên tại gói thầu đường Cựa Gà – Phan Màu, với sự xuất hiện của Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi. Để hiểu rõ hơn về bản chất của các cuộc thầu tại đây, việc phân tích sâu chân dung của "anh cả" trong liên danh - Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Kiệt Bạc Liêu (Nguyễn Kiệt Bạc Liêu) - là vô cùng cần thiết.

Hồ sơ năng lực ấn tượng

Công ty Nguyễn Kiệt Bạc Liêu (MSDN: 1900636495) có trụ sở tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, do ông Nguyễn Văn Kiệt làm Giám đốc. Dù mới thành lập từ tháng 03/2018, doanh nghiệp này đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường xây lắp địa phương.

Theo dữ liệu, Nguyễn Kiệt Bạc Liêu đã tham gia 25 gói thầu, trong đó trúng tới 18 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu 72% - một con số rất cao. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) lên tới gần 32 tỷ đồng.

Sự thành công của Nguyễn Kiệt Bạc Liêu đặc biệt thể hiện rõ tại "sân nhà" là các dự án do Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Hải mời thầu. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 14 gói thầu tại đây, trúng 7 gói, trượt 5 gói và 2 gói đang trong giai đoạn xét thầu (tính đến 12/8/2025).

Chiến lược bỏ thầu "lấy năng lực bù giá"

Một điểm cực kỳ đáng chú ý trong chiến lược đấu thầu của Nguyễn Kiệt Bạc Liêu là sự tự tin vào năng lực và quan hệ, thay vì cạnh tranh bằng giá thấp. Điều này thể hiện rõ trong hai gói thầu mà công ty này tham gia và đang chờ kết quả tại Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Hải.

Cụ thể, tại gói thầu "Xây dựng kè chống sạt lở đoạn tuyến đường ấp Vinh Điền", mở thầu ngày 21/06/2025, có 3 nhà thầu tham gia. Trong khi hai đối thủ là Công ty Khang Long và Công ty Giao thông 307 đều đưa ra mức giảm giá 3%, thì Nguyễn Kiệt Bạc Liêu lại không hề giảm giá. Giá dự thầu sau giảm giá của công ty này (1,541 tỷ đồng) là cao nhất trong ba nhà thầu.

Tương tự, tại gói thầu "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ nhà Ông Cọm đến trụ sở ấp Kinh Xáng", mở thầu ngày 19/06/2025, có 2 nhà thầu tham gia. Đối thủ là Công ty Giao thông 307 đã đưa ra mức giảm giá "khủng" lên tới 11%, kéo giá dự thầu từ 2,643 tỷ xuống còn 2,353 tỷ đồng. Trong khi đó, Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi một lần nữa không giảm giá, giữ nguyên mức giá dự thầu 2,625 tỷ đồng, cao hơn đối thủ tới 270 triệu đồng.

Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân nhận định: "Đây là một chiến lược bỏ thầu rất rủi ro nhưng có tính toán. Với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nếu nhà thầu có giá thấp hơn bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, nhà thầu có giá cao hơn sẽ có cơ hội. Việc liên tục bỏ giá cao và không giảm giá cho thấy nhà thầu này rất tự tin vào hồ sơ năng lực kỹ thuật của mình, hoặc họ tin rằng mối quan hệ và uy tín với chủ đầu tư sẽ là một lợi thế cạnh tranh quan trọng."

Sự tự tin này của Nguyễn Kiệt Bạc Liêu dường như có cơ sở, khi họ liên tục được "chọn mặt gửi vàng" tại các dự án của Ban QLDA huyện Đông Hải. Với một hồ sơ năng lực vững vàng như vậy, việc Nguyễn Kiệt Bạc Liêu liên tục thắng thầu không phải là điều khó hiểu.

Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở người "cộng sự" thường xuyên của họ - Công ty Phước Đại Lợi, một nhà thầu với một lịch sử đấu thầu đầy nghịch lý.

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ làm rõ chân dung "người đồng hành" này trong kỳ 3: Nghịch lý nhà thầu Phước Đại Lợi: Trượt 22 gói nhưng "bách phát bách trúng" khi về "sân nhà"?