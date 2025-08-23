Dự án đường Cựa Gà - Phan Màu: Vì sao giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu ban đầu?

Dù chỉ có duy nhất một liên danh tham gia và trúng thầu, gói thầu xây dựng tuyến đường từ Cựa Gà – Phan Màu tại Bạc Liêu lại có giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt ban đầu gần 31 triệu đồng (điều chỉnh tang giá), đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Khu vực Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 11/08/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng tuyến đường từ Cựa Gà – Phan Màu". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Kiệt Bạc Liêu và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Xây dựng Phước Đại Lợi (Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi).

Tuy nhiên, hồ sơ gói thầu này lại hé lộ những điểm bất thường, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu tại địa phương.

Những con số "biết nói"

Theo Quyết định số 1845/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Trần Tuấn Kiệt ký ngày 06/05/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), gói thầu xây lắp thuộc dự án "Xây dựng tuyến đường từ Cựa Gà - Phan Màu" có mã KHLCNT là PL2500106709, với giá gói thầu được duyệt là 1.967.015.408 đồng. Nguồn vốn thực hiện là vốn tỉnh bổ sung mục tiêu.

Thế nhưng, tại Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 11/08/2025 do ông Phạm Minh Tới, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu vực Đông Hải ký, giá trúng thầu của Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi lại lên tới 1.997.830.000 đồng.

Như vậy, giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt trong KHLCNT ban đầu là 30.814.592 đồng.

Điều đáng nói hơn, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 16./2025/BCDG-CTY ngày 28/07/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng-Thiết kế Đô thị Xanh, gói thầu này khi mở thầu vào ngày 14/06/2025 chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia, đó chính là Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ có một nhà thầu tham dự đã làm giảm đi tính cạnh tranh. Nhưng việc nhà thầu duy nhất này lại trúng thầu với giá cao hơn cả giá gói thầu được duyệt lại ban đầu (trước điều chỉnh tang giá) là đi ngược lại mục tiêu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Năng lực nhà thầu và vai trò của đơn vị tư vấn

Liên danh trúng thầu gồm hai cái tên khá quen thuộc tại các dự án ở Bạc Liêu. Thành viên đứng đầu là Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Kiệt Bạc Liêu (MSDN: 1900636495, do ông Nguyễn Văn Kiệt làm Giám đốc). Thành viên phụ là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Phước Đại Lợi (MSDN: 1900638975, do ông Trần Hạnh Phúc làm Giám đốc).

Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu này là Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng – Thiết kế Đô thị Xanh. Trong báo cáo đánh giá, đơn vị tư vấn nhận xét rằng: "Trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế theo Luật đấu thầu..." và "Giá đề nghị thương thảo hợp đồng và xét duyệt trúng thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt".

Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: "Nguyên tắc cơ bản của đấu thầu là tiết kiệm và hiệu quả. Việc giá trúng thầu vượt giá gói thầu trong KHLCNT ban đầu là do điều chỉnh tăng giá cũng cần được xem xét hết sức cẩn trọng. Khoản 2, Điều 62 Nghị định 24/2024/NĐ-CP có quy định về việc cho phép thương thảo để giảm giá, hoặc chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, dự toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh chỉ có một nhà thầu tham gia, tính cạnh tranh đã không còn, việc phê duyệt một kết quả như vậy cần được làm rõ về lý do điều chỉnh tang giá gói thầu và quy trình xử lý tình huống."

Với một khởi đầu đầy bất thường, chân dung và lịch sử đấu thầu của "cặp đôi" Nguyễn Kiệt Bạc Liêu và Phước Đại Lợi có những điểm gì đáng chú ý, đặc biệt là tại "sân nhà" Ban QLDA huyện Đông Hải?

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục làm rõ trong kỳ 2: Chân dung "anh cả" Nguyễn Kiệt Bạc Liêu: Bất bại trên "sân nhà".