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Số hóa - Xe

CEO Palantir: AI càng mạnh, thợ lành nghề càng đắt giá?

Tuyên bố gây tranh cãi của CEO Palantir về kỷ nguyên AI đang được dữ liệu việc làm tại Mỹ củng cố, khi nhu cầu tuyển thợ lành nghề tăng mạnh.

Thiên Trang (th)

Đầu năm 2026, CEO Palantir Alex Karp gây nhiều tranh luận khi nhận định rằng trong kỷ nguyên AI, chỉ có hai nhóm người có nhiều cơ hội thích nghi, trong đó có lao động được đào tạo nghề. Bỏ qua phần phát biểu liên quan đến "tư duy khác biệt", thực tế trên thị trường lao động Mỹ lại đang cho thấy vế còn lại của nhận định này ngày càng có cơ sở. Khi nhiều doanh nghiệp công nghệ cắt giảm nhân sự văn phòng nhờ AI, các ngành nghề kỹ thuật như điện, cơ khí hay điều hòa không khí lại rơi vào tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Điều này tạo nên một nghịch lý đáng chú ý: AI không chỉ thay đổi cách làm việc mà còn làm tăng giá trị của những công việc tưởng chừng ít liên quan đến công nghệ.

Nhu cầu tuyển dụng thợ lành nghề tại Mỹ tăng mạnh trong bối cảnh AI phát triển nhanh.

Theo nhiều số liệu từ thị trường lao động Mỹ, nhu cầu tuyển dụng thợ điện đang ở mức cao kỷ lục với hàng chục nghìn vị trí chưa thể lấp đầy. Thu nhập của nhóm lao động này cũng liên tục cải thiện và cao hơn mức trung bình của nhiều ngành nghề khác. Không chỉ vậy, số lượng người đăng ký các chương trình học nghề cũng tăng mạnh trong vài năm gần đây. Chi phí học đại học ngày càng đắt đỏ, trong khi học nghề giúp người trẻ sớm tham gia thị trường lao động, có thu nhập ổn định và giảm gánh nặng nợ học phí. Điều này khiến nhiều người bắt đầu nhìn nhận lại con đường sự nghiệp thay vì mặc định đại học là lựa chọn duy nhất.

Nguyên nhân của xu hướng trên lại đến từ chính sự bùng nổ của AI. Mỗi trung tâm dữ liệu phục vụ các mô hình trí tuệ nhân tạo đều cần hệ thống điện công suất lớn, mạng lưới làm mát, đường ống và nhiều hạ tầng kỹ thuật phức tạp. Những công việc này không thể hoàn thành chỉ bằng phần mềm hay chatbot. AI có thể hỗ trợ thiết kế, phân tích hoặc dự đoán sự cố, nhưng việc lắp đặt, sửa chữa và vận hành vẫn cần những kỹ thuật viên có tay nghề trực tiếp xử lý tại hiện trường. Chính vì vậy, sự phát triển của AI vô tình tạo thêm nhu cầu cho các ngành nghề kỹ thuật thay vì thay thế chúng.

Hạ tầng phục vụ AI như trung tâm dữ liệu đang tạo ra nhu cầu lớn đối với lao động kỹ thuật.

Không chỉ mang ý nghĩa với người lao động, xu hướng này còn là tín hiệu quan trọng đối với doanh nghiệp. Khi nguồn cung lao động kỹ thuật ngày càng khan hiếm trong lúc nhu cầu tiếp tục tăng, các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất và hạ tầng sẽ phải đầu tư mạnh hơn vào đào tạo và giữ chân nhân sự. Với người trẻ, câu chuyện cũng cho thấy kỷ nguyên AI không đồng nghĩa mọi cơ hội đều tập trung vào lập trình hay trí tuệ nhân tạo. Trong nhiều trường hợp, những nghề đòi hỏi kỹ năng thực hành và làm việc trong môi trường vật lý lại trở thành "lá chắn" tự nhiên trước tự động hóa. Có thể AI sẽ thay đổi sâu sắc thị trường lao động, nhưng dữ liệu hiện nay cho thấy người biết kết hợp kỹ năng chuyên môn với nhu cầu thực tế của xã hội vẫn sẽ là nhóm hưởng lợi lớn nhất.

#AI #lao động #thợ lành nghề #thị trường lao động #nghề kỹ thuật #đào tạo nghề

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Số hóa - Xe

Chấm đỏ trên webcam laptop có phải bị theo dõi?

Chấm đỏ xuất hiện trên webcam laptop không phải lúc nào cũng đồng nghĩa thiết bị đang bị theo dõi. 

Không ít người từng giật mình khi phát hiện một chấm đỏ hoặc ánh sáng đỏ xuất hiện cạnh webcam trên laptop, đặc biệt khi không hề tham gia cuộc gọi video nào. Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng và xâm phạm quyền riêng tư ngày càng được nhắc đến nhiều, phản ứng đầu tiên của không ít người là lo ngại camera đã bị tin tặc kiểm soát. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dấu hiệu này không phải lúc nào cũng là cảnh báo nguy hiểm. Trên thực tế, nhiều nhà sản xuất đã sử dụng đèn hoặc chấm đỏ như một phần của hệ thống bảo mật và thiết kế nhằm tăng cường quyền riêng tư cho người dùng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất đến từ Windows Hello, công nghệ đăng nhập bằng nhận diện khuôn mặt trên máy tính Windows. Để xác thực chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, nhiều mẫu laptop được trang bị thêm cảm biến hồng ngoại (IR) đặt cạnh webcam. Khi khởi động máy hoặc chuẩn bị mở khóa bằng khuôn mặt, cảm biến này sẽ phát ra ánh sáng đỏ hoặc đỏ hồng rất nhẹ để quét các đặc điểm trên khuôn mặt người dùng. Đây là hoạt động hoàn toàn bình thường, chỉ diễn ra trong quá trình xác thực và sẽ tự động kết thúc sau khi đăng nhập thành công. Nói cách khác, ánh sáng đỏ lúc này không đồng nghĩa webcam đang ghi hình hay truyền dữ liệu ra bên ngoài.

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Số hóa - Xe

[GALLERY] LG gram AI 2026 ra mắt, laptop siêu nhẹ còn tự khóa từ xa

LG chính thức giới thiệu bộ ba laptop gram AI 2026 với Dual AI, hợp kim Aerominum siêu nhẹ, hỗ trợ khóa máy, xóa dữ liệu từ xa và kết nối đa nền tảng.

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LG vừa chính thức trình làng thế hệ laptop LG gram AI 2026 với ba dòng sản phẩm gồm LG gram Pro AI, LG gram AI và LG gram Book AI, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo dành cho người dùng hiện đại. Không chỉ tiếp tục duy trì thế mạnh về thiết kế mỏng nhẹ vốn đã làm nên tên tuổi của dòng gram, thế hệ mới còn được nâng cấp mạnh về khả năng xử lý AI, bảo mật dữ liệu và kết nối đa thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc cũng như sáng tạo nội dung trong thời đại AI đang bùng nổ.
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Điểm nổi bật nhất trên LG gram AI 2026 là công nghệ Dual AI, kết hợp giữa khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị và nền tảng Copilot+ PC. Nhờ đó, laptop có thể thực hiện nhiều tác vụ như tìm kiếm thông tin, tóm tắt tài liệu, hỗ trợ xử lý nội dung hay phân tích dữ liệu ngay cả khi không có kết nối Internet. Việc ưu tiên xử lý dữ liệu cục bộ thay vì gửi lên đám mây cũng giúp tăng cường khả năng bảo mật, giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và mang đến trải nghiệm phản hồi nhanh hơn trong quá trình sử dụng.
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Số hóa - Xe

[GALLERY] Laptop cũ chiếm 83% thị trường Nga, hãng Trung Quốc vô danh gây sốt

Thị trường laptop Nga đang chứng kiến nghịch lý khi máy cũ áp đảo doanh số, trong lúc thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi Mechrevo bất ngờ tăng trưởng tới 350%.

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Trong quý I/2026, thị trường máy tính xách tay tại Nga ghi nhận xu hướng tiêu dùng đầy bất ngờ khi laptop đã qua sử dụng chiếm tới 83% tổng doanh số, trong khi thiết bị mới chỉ còn vỏn vẹn 17%, phản ánh tâm lý tiết kiệm ngày càng rõ nét của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và chi phí mua sắm công nghệ vẫn ở mức cao.
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