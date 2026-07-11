Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] LG gram AI 2026 ra mắt, laptop siêu nhẹ còn tự khóa từ xa

Số hóa - Xe

[GALLERY] LG gram AI 2026 ra mắt, laptop siêu nhẹ còn tự khóa từ xa

LG chính thức giới thiệu bộ ba laptop gram AI 2026 với Dual AI, hợp kim Aerominum siêu nhẹ, hỗ trợ khóa máy, xóa dữ liệu từ xa và kết nối đa nền tảng.

Thiên Trang (th)
LG vừa chính thức trình làng thế hệ laptop LG gram AI 2026 với ba dòng sản phẩm gồm LG gram Pro AI, LG gram AI và LG gram Book AI, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo dành cho người dùng hiện đại. Không chỉ tiếp tục duy trì thế mạnh về thiết kế mỏng nhẹ vốn đã làm nên tên tuổi của dòng gram, thế hệ mới còn được nâng cấp mạnh về khả năng xử lý AI, bảo mật dữ liệu và kết nối đa thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc cũng như sáng tạo nội dung trong thời đại AI đang bùng nổ.
LG vừa chính thức trình làng thế hệ laptop LG gram AI 2026 với ba dòng sản phẩm gồm LG gram Pro AI, LG gram AI và LG gram Book AI, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo dành cho người dùng hiện đại. Không chỉ tiếp tục duy trì thế mạnh về thiết kế mỏng nhẹ vốn đã làm nên tên tuổi của dòng gram, thế hệ mới còn được nâng cấp mạnh về khả năng xử lý AI, bảo mật dữ liệu và kết nối đa thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc cũng như sáng tạo nội dung trong thời đại AI đang bùng nổ.
Điểm nổi bật nhất trên LG gram AI 2026 là công nghệ Dual AI, kết hợp giữa khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị và nền tảng Copilot+ PC. Nhờ đó, laptop có thể thực hiện nhiều tác vụ như tìm kiếm thông tin, tóm tắt tài liệu, hỗ trợ xử lý nội dung hay phân tích dữ liệu ngay cả khi không có kết nối Internet. Việc ưu tiên xử lý dữ liệu cục bộ thay vì gửi lên đám mây cũng giúp tăng cường khả năng bảo mật, giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và mang đến trải nghiệm phản hồi nhanh hơn trong quá trình sử dụng.
Điểm nổi bật nhất trên LG gram AI 2026 là công nghệ Dual AI, kết hợp giữa khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị và nền tảng Copilot+ PC. Nhờ đó, laptop có thể thực hiện nhiều tác vụ như tìm kiếm thông tin, tóm tắt tài liệu, hỗ trợ xử lý nội dung hay phân tích dữ liệu ngay cả khi không có kết nối Internet. Việc ưu tiên xử lý dữ liệu cục bộ thay vì gửi lên đám mây cũng giúp tăng cường khả năng bảo mật, giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và mang đến trải nghiệm phản hồi nhanh hơn trong quá trình sử dụng.
Bên cạnh sức mạnh AI, LG còn nâng cấp thiết kế bằng vật liệu hợp kim Aerominum mới, giúp giảm khoảng 40 gram trọng lượng so với thế hệ trước nhưng tăng tới 135% khả năng chống trầy xước. Với độ mỏng chỉ 12,4 mm và trọng lượng khởi điểm từ 1.199 gram, dòng gram AI 2026 tiếp tục nằm trong nhóm laptop siêu nhẹ trên thị trường. Sản phẩm cũng đã vượt qua các bài kiểm tra độ bền theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H, mang lại sự yên tâm cho người dùng thường xuyên phải di chuyển hoặc làm việc ngoài văn phòng.
Bên cạnh sức mạnh AI, LG còn nâng cấp thiết kế bằng vật liệu hợp kim Aerominum mới, giúp giảm khoảng 40 gram trọng lượng so với thế hệ trước nhưng tăng tới 135% khả năng chống trầy xước. Với độ mỏng chỉ 12,4 mm và trọng lượng khởi điểm từ 1.199 gram, dòng gram AI 2026 tiếp tục nằm trong nhóm laptop siêu nhẹ trên thị trường. Sản phẩm cũng đã vượt qua các bài kiểm tra độ bền theo tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD-810H, mang lại sự yên tâm cho người dùng thường xuyên phải di chuyển hoặc làm việc ngoài văn phòng.
Một nâng cấp đáng chú ý khác là hệ sinh thái LG gram Link, cho phép chia sẻ dữ liệu và mở rộng không gian hiển thị giữa các thiết bị chạy iOS, Android, Windows và webOS một cách linh hoạt. Thông qua ứng dụng ThinQ, người dùng còn có thể điều khiển từ xa nhiều tính năng quan trọng như khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu nếu laptop bị thất lạc. Đây là tính năng bảo mật ngày càng cần thiết trong bối cảnh dữ liệu cá nhân và tài liệu công việc được lưu trữ ngày càng nhiều trên máy tính xách tay.
Một nâng cấp đáng chú ý khác là hệ sinh thái LG gram Link, cho phép chia sẻ dữ liệu và mở rộng không gian hiển thị giữa các thiết bị chạy iOS, Android, Windows và webOS một cách linh hoạt. Thông qua ứng dụng ThinQ, người dùng còn có thể điều khiển từ xa nhiều tính năng quan trọng như khóa thiết bị hoặc xóa dữ liệu nếu laptop bị thất lạc. Đây là tính năng bảo mật ngày càng cần thiết trong bối cảnh dữ liệu cá nhân và tài liệu công việc được lưu trữ ngày càng nhiều trên máy tính xách tay.
Ở phân khúc cao cấp, LG gram Pro AI được định vị dành cho nhóm người dùng chuyên nghiệp với nhu cầu xử lý đồ họa, lập trình hay sáng tạo nội dung. Lần đầu tiên, LG bổ sung tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen 7 thế hệ mới bên cạnh Intel Core Ultra 5, mang đến nhiều lựa chọn cấu hình hơn. Máy còn được trang bị bộ xử lý AI (NPU) đạt hiệu năng 50 TOPS cùng bộ nhớ RAM LPDDR5X tối đa 32 GB, hứa hẹn đáp ứng tốt các tác vụ AI và đa nhiệm nặng.
Ở phân khúc cao cấp, LG gram Pro AI được định vị dành cho nhóm người dùng chuyên nghiệp với nhu cầu xử lý đồ họa, lập trình hay sáng tạo nội dung. Lần đầu tiên, LG bổ sung tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen 7 thế hệ mới bên cạnh Intel Core Ultra 5, mang đến nhiều lựa chọn cấu hình hơn. Máy còn được trang bị bộ xử lý AI (NPU) đạt hiệu năng 50 TOPS cùng bộ nhớ RAM LPDDR5X tối đa 32 GB, hứa hẹn đáp ứng tốt các tác vụ AI và đa nhiệm nặng.
Trong khi đó, LG gram AI tiếp tục phát huy lợi thế về tính cơ động với phiên bản màn hình 14 inch chỉ nặng khoảng 1.120 gram. Thiết bị sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7, viên pin dung lượng 72 Wh và vẫn đảm bảo tiêu chuẩn độ bền quân đội, phù hợp với người dùng thường xuyên mang laptop theo bên mình. Sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ, pin lớn và khả năng xử lý AI giúp mẫu máy này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho doanh nhân, sinh viên hay nhân viên văn phòng.
Trong khi đó, LG gram AI tiếp tục phát huy lợi thế về tính cơ động với phiên bản màn hình 14 inch chỉ nặng khoảng 1.120 gram. Thiết bị sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7, viên pin dung lượng 72 Wh và vẫn đảm bảo tiêu chuẩn độ bền quân đội, phù hợp với người dùng thường xuyên mang laptop theo bên mình. Sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ, pin lớn và khả năng xử lý AI giúp mẫu máy này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho doanh nhân, sinh viên hay nhân viên văn phòng.
Đối với người dùng phổ thông, LG gram Book AI hướng đến sự cân bằng giữa giá thành và tính năng. Máy sở hữu màn hình 15 inch, vi xử lý Intel Core Ultra 5, thiết kế kim loại Titan Black cùng hai khe cắm SSD độc lập, cho phép nâng cấp dung lượng lưu trữ dễ dàng. Dù thuộc phân khúc phổ thông, sản phẩm vẫn được tích hợp các công nghệ AI, LG gram Link và ThinQ, giúp người dùng tiếp cận những tính năng thông minh vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng laptop cao cấp.
Đối với người dùng phổ thông, LG gram Book AI hướng đến sự cân bằng giữa giá thành và tính năng. Máy sở hữu màn hình 15 inch, vi xử lý Intel Core Ultra 5, thiết kế kim loại Titan Black cùng hai khe cắm SSD độc lập, cho phép nâng cấp dung lượng lưu trữ dễ dàng. Dù thuộc phân khúc phổ thông, sản phẩm vẫn được tích hợp các công nghệ AI, LG gram Link và ThinQ, giúp người dùng tiếp cận những tính năng thông minh vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng laptop cao cấp.
Việc LG đồng loạt nâng cấp cả ba dòng gram AI 2026 cho thấy cuộc đua laptop AI đang chuyển từ việc chỉ tăng hiệu năng sang nâng cao trải nghiệm sử dụng thực tế. Những tính năng như xử lý AI ngoại tuyến, chia sẻ dữ liệu đa nền tảng, khóa máy và xóa dữ liệu từ xa hay thiết kế siêu nhẹ đều phản ánh xu hướng mới của ngành máy tính cá nhân. Với bộ ba LG gram AI 2026, hãng kỳ vọng mang đến một hệ sinh thái laptop vừa mạnh về AI, vừa linh hoạt trong kết nối và đủ an toàn để đáp ứng nhu cầu làm việc trong kỷ nguyên số.
Việc LG đồng loạt nâng cấp cả ba dòng gram AI 2026 cho thấy cuộc đua laptop AI đang chuyển từ việc chỉ tăng hiệu năng sang nâng cao trải nghiệm sử dụng thực tế. Những tính năng như xử lý AI ngoại tuyến, chia sẻ dữ liệu đa nền tảng, khóa máy và xóa dữ liệu từ xa hay thiết kế siêu nhẹ đều phản ánh xu hướng mới của ngành máy tính cá nhân. Với bộ ba LG gram AI 2026, hãng kỳ vọng mang đến một hệ sinh thái laptop vừa mạnh về AI, vừa linh hoạt trong kết nối và đủ an toàn để đáp ứng nhu cầu làm việc trong kỷ nguyên số.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
Thiên Trang (th)
#LG gram AI #laptop AI #bảo mật từ xa #siêu nhẹ #công nghệ AI #laptop cao cấp

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT