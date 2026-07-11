[GALLERY] LG gram AI 2026 ra mắt, laptop siêu nhẹ còn tự khóa từ xa

LG chính thức giới thiệu bộ ba laptop gram AI 2026 với Dual AI, hợp kim Aerominum siêu nhẹ, hỗ trợ khóa máy, xóa dữ liệu từ xa và kết nối đa nền tảng.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce, Anh quốc vừa giới thiệu Ghost Savile Row, phiên bản Ghost Extended độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Bespoke.
Hãng xe siêu sang Rolls-Royce, Anh quốc vừa giới thiệu Ghost Savile Row, phiên bản Ghost Extended độc bản được phát triển theo chương trình cá nhân hóa Bespoke.
Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, mẫu xe SUV GAC GS3 Emzoom tại Việt Nam chỉ có 1 phiên bản là 1.5T Premium R và có giá bán từ 639 triệu đồng.
Nhiều game thủ nhỏ tuổi đang truyền tay nhau các mẹo "lách luật" khi game siết xác minh độ tuổi, nhưng đằng sau tiếng cười là những rủi ro không nên xem nhẹ.
Chỉ chiếm chưa tới 5MB bộ nhớ, loạt ứng dụng Android này mang đến nhiều tính năng hữu ích như bảo mật, tối ưu hiệu năng và tiết kiệm dữ liệu.
Hệ thống SKORPION2 do Dynamit Nobel Defence của Đức sản xuất có thể phóng ra 400 quả mìn chống tăng lấp đầy 200 mét vuông trong 10 phút.
Roborock Qrevo 2 Pro mang hàng loạt công nghệ từng chỉ xuất hiện trên robot hút bụi cao cấp xuống phân khúc dễ tiếp cận, nâng trải nghiệm tự động hóa.
Mẫu xe SUV cỡ nhỏ Nissan Tekton 2026 được sản xuất tại Ấn Độ và sẽ xuất khẩu đến hơn 50 thị trường trên toàn cầu thuộc khu vực Trung Đông và châu Phi.
Robot vi phẫu của Trung Quốc vừa giúp bác sĩ thực hiện những ca mổ đầu tiên trên thế giới, mở ra bước ngoặt mới.
Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng dành cho Jazz (Fit) mới tại Nhật Bản từ ngày 10/7. Giá của xe dao động từ 1.806.200-2.955.700 Yên (khoảng 361-591 triệu đồng).
Mẫu Jaecoo J5 sẽ nhận cọc tại Việt Nam từ ngày hôm nay với mức giá trần từ 569 - 699 triệu đồng, đi kèm ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện
Mẫu sedan điện 08 đầu bảng mới của BYD đang tạo nên cơn sốt tại Trung Quốc khi ghi nhận hơn 65.000 đơn đặt hàng chỉ trong 30 giờ kể từ khi chính thức mở bán.
Chiếc Huayra 70 thứ hai trong 3 phiên bản mừng sinh nhật nhà sáng lập Horacio Pagani ra mắt với hộp số sàn, động cơ V12 và thân xe hai tông màu cam ngọc trai.
Không chỉ hút sữa, thế hệ máy hút sữa mới còn tích hợp công nghệ làm ấm, AI và thiết kế thông minh, giúp mẹ thoải mái hơn trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.
Sau khi BMW chính thức giới thiệu X5 thế hệ thứ năm với ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse, những hình ảnh đầu tiên về BMW X6 hoàn toàn mới cũng bắt đầu xuất hiện.
Hãng xe Toyota có thể đang chuẩn bị bổ sung một phiên bản mới cho dòng sedan cỡ D là Camry khi vừa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Camry Apex" tại thị trường Mỹ.
Việc mẫu xe sedan Kia K9 bị khải tử sẽ giúp hãng xe Hàn giải phóng nguồn lực nghiên cứu và phát triển để tập trung vào các dự án có khả năng sinh lời cao hơn.
Hãng xe sang Land Rover của Anh quốc đã buộc phải cắt gần 100 mã lực mà động cơ BMW V8 trên Defender OCTA tạo ra, để tuân thủ các quy định khí thải mới.
Dự án cải tạo hồ Ba Mẫu đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều hạng mục thi công đồng thời, từ nạo vét lòng hồ đến nâng cấp hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan.
Quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành đai 2,5 để lại nhiều thửa đất nhỏ hẹp, kéo theo sự xuất hiện của các căn nhà siêu mỏng, siêu méo dọc tuyến.
Một chiếc iPhone 17 Pro Max vừa được niêm phong trong hộp thời gian suốt 250 năm, trở thành biểu tượng công nghệ để thế hệ tương lai khám phá cuộc sống hôm nay.