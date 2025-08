Cầu vượt Phạm Tu thi công dở dang, giao thông ùn tắc gây bức xúc

Ông Nguyễn Lý Quỳ (tổ dân phố 14, phường Kiến Hưng) cho biết, người dân ở quảng đường này rất khổ vì tắc đường, ô nhiễm khói bụi. Ngày nào cũng tắc đường liên tục kép dài rất lâu rồi, công an không có mặt là không đi nổi. "Tôi thấy cứ nói quy hoạch nọ kia làm đường nhưng chẳng thấy gì. Bà con cực khổ hút bụi suốt ngày đêm huyên náo không ngủ được. Nguyên nhân tắc đường do cầu vượt dở dang; ngã ba xe cộ ùn ùn suốt ngày đêm. Cầu vượt treo đến bây giờ lâu lắm rồi. Hiện sắt thép thòi lên rỉ sét đứt hết cả chân Chúng tôi là người dân không biết do quy hoạch treo hay như thế nào không ai biết".