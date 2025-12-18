Hà Nội

Xã hội

Vụ ô tô con lật nghiêng ở Ngã Tư Sở, nam tài xế dương tính với ma túy

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô tại gần Ngã Tư Sở, Hà Nội, cơ quan công an đã xác định một tài xế dương tính với Morphin.

Gia Đạt

Liên quan đến vụ va chạm liên hoàn khiến một xe ô tô lật nghiêng khu vực Ngã Tư Sở, cơ quan chức năng xác định Doãn Việt Cường - tài xế ô tô BKS 30H-158.XX dương tính với chất ma túy.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, trưa 17/12, tài xế Cường điều khiển ô tô hướng Đường Láng đi Trường Chinh đến Ngã Tư Sở, đối diện số 34 Đường Láng thì xảy ra va chạm với 2 ô tô. Vụ va chạm khiến xe của Cường lật nghiêng trên đường. Nam tài xế mắc kẹt bên trong. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, Cường có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn đối với cả 3 tài xế, kết quả âm tính. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ma túy, tài xế Cường dương tính với Morphin. Được biết, Doãn Việt Cường có 2 tiền sự, và được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#ô tô #Ngã Tư Sở #ma túy #va chạm #tài xế #Hà Nội

Xe Santa Fe lật nghiêng giữa phố Hà Nội, tài xế có biểu hiện bất thường

Sau khi va chạm hai ô tô cùng chiều, ô tô Santa Fe bị lật nghiêng tại Ngã Tư Sở, tài xế được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài có biểu hiện bất thường.

Ngày 17/12, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Đống Đa làm rõ vụ việc, một chiếc ô tô bị lật nghiêng trên đường Láng (đoạn đối diện số nhà 26 đường Láng, gần Ngã Tư Sở).

4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xã hội

Hai xe tải tông nhau trên cao tốc ở Lâm Đồng, tài xế mắc kẹt trong cabin

Hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xảy ra va chạm, một tài xế bị thương, mắc kẹt trong cabin, khiến giao thông bị gián đoạn.

Sáng 13/12, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, 2 xe tải lưu thông theo hướng Bắc – Nam. Khi đến km153, xe tải giao hàng va chạm vào phía sau xe tải mang biển số Đà Nẵng, khiến phần đầu cabin xe tải giao hàng bị biến dạng nghiêm trọng.

Xã hội

Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 1A, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), khiến người phụ nữ tử vong thương tâm.

Khoảng 13h ngày 8/12, xe ô tô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 73A - 465.xx di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi lưu thông tới Km579+250 thuộc địa phận phường Hoành Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 37N1 – 36.9xx do một phụ nữ cầm lái.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Đọc nhiều nhất

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Bắt 'Long Tổng' Vàng Văn Ánh

Đối tượng này thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" với phong cách một giang hồ mạng ăn chơi.

