Vụ ô tô con lật nghiêng ở Ngã Tư Sở, nam tài xế dương tính với ma túy

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô tại gần Ngã Tư Sở, Hà Nội, cơ quan công an đã xác định một tài xế dương tính với Morphin.

Liên quan đến vụ va chạm liên hoàn khiến một xe ô tô lật nghiêng khu vực Ngã Tư Sở, cơ quan chức năng xác định Doãn Việt Cường - tài xế ô tô BKS 30H-158.XX dương tính với chất ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, trưa 17/12, tài xế Cường điều khiển ô tô hướng Đường Láng đi Trường Chinh đến Ngã Tư Sở, đối diện số 34 Đường Láng thì xảy ra va chạm với 2 ô tô. Vụ va chạm khiến xe của Cường lật nghiêng trên đường. Nam tài xế mắc kẹt bên trong. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, Cường có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn đối với cả 3 tài xế, kết quả âm tính. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra ma túy, tài xế Cường dương tính với Morphin. Được biết, Doãn Việt Cường có 2 tiền sự, và được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

