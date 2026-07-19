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Xã hội

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc

Mưa lớn tiếp diễn khiến Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; nhiều khu vực ở Tuyên Quang có thể ngập sâu tới 2m.

Thiên Anh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong chiều 19/7, nhiều địa phương thuộc Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi. Cụ thể, từ 10h30 đến 15h30 ngày 19/7, lượng mưa tích lũy tại Lào Cai và Tuyên Quang phổ biến từ 30-60mm, có nơi vượt 100mm; Cao Bằng từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lai Châu từ 10-20mm, cục bộ trên 50mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng chục xã, phường của bốn địa phương trên. Trong đó, nhiều khu vực thuộc các huyện vùng cao, ven suối, địa hình dốc được xác định có mức độ rủi ro cao do nền đất đã bão hòa sau nhiều ngày mưa liên tiếp.

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Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 4 tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.

Tuyên Quang cảnh báo nhiều nơi có thể ngập sâu tới 2m Ngoài nguy cơ lũ quét và sạt lở, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp, ven sông suối trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các xã, phường như Tân Trịnh, Thượng Sơn, Giáp Trung, Yên Cường, Lâm Bình, Bắc Mê, Linh Hồ, Đường Hồng, Bình Ca, Đông Thọ, Hồng Sơn, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Minh Thanh, Nhữ Khê, An Tường, Bình Thuận, Minh Xuân, Mỹ Lâm, Nông Tiến, Phú Lương, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Long, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Bình, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh cùng các khu vực lân cận có khả năng xảy ra ngập úng.

Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5-1m, riêng một số điểm có thể lên tới 2m. Thời gian ngập dự kiến kéo dài từ 4-6 giờ, thậm chí lâu hơn nếu mưa lớn tiếp diễn. Cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và ngập lụt ở mức cấp 1.

Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn đến hết ngày 20/7 Dự báo từ ngày 19 đến đêm 20/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, nhiều nơi vượt 250mm.

Đặc biệt, nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Chiều tối và đêm 19/7, khu vực trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 60mm.

Trong ngày và đêm 20/7, mưa mở rộng xuống khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ trên 100mm, tập trung vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/7, mưa tại Bắc Bộ được dự báo giảm dần. Các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 19-20/7, trên các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2-4m. Đỉnh lũ trên nhiều sông nhỏ có thể đạt báo động 1 đến báo động 2, một số nơi vượt báo động 2.

Trong khi đó, thượng lưu sông Thao, sông Lô và hệ thống sông Thái Bình dao động quanh mức báo động 1. Mặc dù hiện nay mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ vẫn dưới báo động 1, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông cũng như các đô thị Bắc Bộ trong những ngày tới.

#lũ quét #sạt lở đất #miền núi phía Bắc #Tuyên Quang #cảnh báo thiên tai

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