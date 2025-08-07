Căn cứ trả tự do cho nam thanh niên “bênh” bạn gái đánh bảo vệ?

Theo chuyên gia pháp lý, việc rút đơn của bị hại tự nguyện, tòa sẽ đình chỉ giải quyết vụ án, hủy bỏ quyết định ngăn chặn, phục hồi quyền công dân cho bị cáo.

TAND khu vực 1 TP HCM vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích". Do người bảo vệ rút đơn yêu cầu khởi tố đối với Huy, nên tòa đình chỉ vụ án, trả tự do cho bị cáo này sau gần 6 tháng bị tạm giam.

Bị cáo Tưởng Chí Huy. Ảnh: NLĐ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam quy định một số trường hợp sẽ khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại và trong quá trình tiến hành tố tụng, người bị hại rút đơn, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đình chỉ giải quyết vụ án.

Đối với vụ án cố ý gây thương tích xét xử theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự trên, trước khi mở phiên tòa, người bị hại có đơn xin rút đơn tố giác, đề nghị tòa án đình chỉ giải quyết vụ án.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tòa án xác minh lại nội dung thông tin này mà xác định việc rút đơn là tự nguyện sẽ đình chỉ giải quyết vụ án, hủy bỏ các quyết định ngăn chặn, phục hồi đầy đủ các quyền công dân cho bị cáo.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, sau phần thủ tục, thẩm phán - chủ tọa phiên tòa hỏi bị hại N.X.C. về đơn đề nghị rút toàn bộ yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo mà ông đã nộp trước khi diễn ra phiên tòa. Trả lời hội đồng xét xử, ông C. xác nhận ông tự nguyện xin rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo mà không bị ai tác động. Bị hại cũng xác nhận đã được gia đình bị cáo bồi thường tổng cộng 100 triệu đồng. Trong khi đó, bị cáo Huy bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành động gây thương tích cho ông C.

Hội đồng xét xử sau khi nghị án đã tuyên đình chỉ vụ án. Theo hội đồng xét xử, bị cáo bị khởi tố và truy tố theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, người có yêu cầu khởi tố là ông N.X.C. đã rút yêu cầu khởi tố, căn cứ đơn rút yêu cầu và lời khai của ông C. tại phiên tòa, chưa có căn cứ xác định ông C. rút yêu cầu trái ý muốn. Do đó, hội đồng xét xử quyết định đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Theo quy định của pháp luật, Điều 155. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại như sau: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

“Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức, dù người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.”, luật sư Cường nêu ý kiến và nhấn mạnh, cần lưu ý là bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố sẽ không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ cho thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự có thể từ quá trình xác minh tin báo, quá trình thanh tra kiểm tra, từ nội dung tố giác, kiến nghị khởi tố, từ những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng...Tuy nhiên đối với một số trường hợp quy định tại điều 155 bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng chỉ khởi tố khi người bị hại có yêu cầu.

Khi người bị hại đã có yêu cầu khởi tố đối với người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà người bị hại tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ đình chỉ giải quyết vụ án căn cứ vào khoản 2, điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu trường hợp người bị hại có đơn xin rút đơn yêu cầu khởi tố nhưng việc ký đơn là không tự nguyện, không tỉnh táo minh mẫn, cơ quan tiến hành tố tụng không chấp nhận. Ngoài ra theo quy định, nếu đã rút đơn không được nộp lại, không được quyền yêu cầu tiếp.

Trong trường hợp người bị hại rút đơn yêu cầu và đủ điều kiện để tòa án xem xét đình chỉ giải quyết vụ án, bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa. Khi đó, tòa án sẽ có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Thời gian bị cáo bị tạm giam trước đây sẽ không được tính để bù trừ hay giải quyết quyền lợi.

Về nguyên tắc, việc tạm giam là theo thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng, quyết định của tòa án là đình chỉ do người bị hại rút đơn chứ không phải là do có dấu hiệu oan sai nên vấn đề bồi thường thiệt hại sẽ không được đặt ra. Bởi vậy thời gian tạm giam của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sẽ không được tính để đưa ra các yêu cầu về vật chất hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nói cách khác về cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố vụ án, điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn là có căn cứ.

Trong những trường hợp như trên, khi tòa án xét xử mà kết tội bị cáo cũng có thể xét xử bị cáo ở mức hình phạt bằng thời hạn tạm giam, hoặc xét xử bị cáo mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Việc người bị hại rút đơn do hai bên đã thỏa thuận được với nhau, bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ... không nhất thiết phải xét xử để tuyên bản án đối với người phạm tội.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Những vụ án khởi tố theo yêu cầu của người bị hại thường là những vụ án thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hành vi là xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác, có mâu thuẫn giữa hai bên trong mối quan hệ dân sự trước đó. Bởi vậy, để cho hai bên hòa giải thỏa thuận và quyền quyết định xử lý hình sự thuộc về người bị hại là một trong những quy định có tính chất tùy nghi trong tố tụng hình sự, trao quyền cho người bị hại trong việc quyết định giải quyết vụ việc.

Quy định này đảm bảo cho việc ổn định các quan hệ dân sự, mềm dẻo trong việc giải quyết các quan hệ dân sự có xung đột, kết quả giải quyết vụ việc có thể sẽ hàn gắn những mâu thuẫn, bù đắp những tổn thương mất mát thiệt hại của người bị hại do hành vi phạm tội gây ra.